楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

▲國1楊梅休息站日前發生電動車自撞事故，高公局表示設計符合規範。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國1楊梅休息站1月25日發生電動車自撞分隔島後起火，釀4死4傷，同一地點近3年已連6起事故，被質疑設計不當，更引起存廢討論，高公局表示，楊梅休息站相關設計符合規範，且許多小型休息站常客滿，代表有一定需求。

國道1號楊梅休息站1月25日發生電動車自撞入口分隔島事故，車輛嚴重起火，造成4死4傷，該起事故也引發討論，部分聲音質疑楊梅休息站啟用3年來自撞事故連連，與路型設計、標示不夠清楚有關。根據高公局統計，楊梅休息站事故地點近3年發生6起事故，其中2起為開啟輔助駕駛系統、3起肇因則是分心駕駛。

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高公局表示，目前許多小型休息站隨時都是客滿狀態，代表有一定需求，且楊梅休息站相關設計都符合規範，且楊梅休息站發生的事故，不代表其他休息站就不會發生。

由於楊梅休息站過往事故中不乏有開啟輔助駕駛系統者，高公局強調，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，駕駛人使用時雙手須手握方向盤，特別是進出交流道、服務區或休息站，因為需要變換車道，且匝道線形變化較主線為大，輔助系統恐辨識失敗，呼籲相關情況不要使用輔助駕駛系統。