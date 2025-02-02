撞擊瞬間畫面曝！全日空客機降落「機翼撞空橋」　機上載28人

▲ 客機機翼撞上空橋。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本福島機場2日上午發生意外，一架全日空（ANA）客機降落後滑行中，機翼直直撞上連接航廈的空橋，日媒也曝光撞擊當下畫面，所幸機上無人受傷，但仍導致後續航班受到影響。

綜合《福島中央電視台》、《朝日新聞》等日媒，全日空編號ANA1695航班2日上午約8時從大阪伊丹機場起飛，9時飛抵福島機場，準備停靠時左翼前方與連接機場航廈的空橋碰撞。

事發畫面可見，機翼撞上空橋後飛機和空橋都一陣搖晃，所幸機上24名乘客及4名機組員無人受傷。其他畫面則拍到乘客下機時未使用空橋，而是從機體前方走樓梯下機。

涉事機型為加拿大龐巴迪公司製造的DHC8-Q400螺旋槳機，由於機體檢查需要時間，全日空已取消包括上午9點半從福島飛往札幌新千歲機場的航班在內共3個班次，也正深入調查事故原因。

目擊者描述，得知札幌航班被取消時現場旅客紛紛發出驚呼，表示困惑。一名受影響的男性乘客表示，「（航班）突然取消了，大家都哇哇大叫。」另一名女性乘客則稱，「他們說可以直接用現有機票改搭從仙台起飛的班機，希望能順利到達目的地。」