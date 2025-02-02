　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

▲▼國道車潮,國道塞車,國道。（圖／記者李姿慧攝）

▲228連假每天0到5時國道免收費。（示意圖／記者李姿慧攝）

 記者李姿慧／台北報導

228和平紀念日將有3天連假，高公局今（2日）宣布疏運措施，2月28日至3月2日每日0時至5時國道全線暫停收費。

今(114)年和平紀念日連假為2月28日至3月2日，將有3天連假，其中和平紀念日為連假首日。高公局預估假期交通量為113~117百萬車公里，其中首日南向交通量為平日的1.4倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局研判，228假期首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。首日主要為旅遊旅次，第2日主要為旅遊及收假旅次，第3日則主要為收假旅次。

高公局也宣布7大疏運措施，匝道封閉部分，2月28日5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。3月1日5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。3月1日及2日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，3月1日至2日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

收費措施部分，國道自2月28日至3月2日採單一費率；2月28日至3月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。另2月28日至3月2日每日0至5時國道全線暫停收費。

開放路肩措施，則規劃現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

匝道儀控部分，假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

替代道路措施，則規劃國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

暫停施工部分，2月27日12時至3月2日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」
全日空客機「撞空橋」　撞擊瞬間畫面曝！
陸女「春節1服務」8天爽賺6.8萬！　一票人驚呆了
葛萊美明登場！台灣2團隊入圍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

1舉翻轉2千女性有投票權！哲學家：每天做1件害怕的事練勇氣

在家洩慾完「老公就去找婆婆」！她忍6年崩潰　網傻：不單純

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

高難度腫瘤精準切　羅東博愛醫院完成達文西手術500例

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

高雄創業神隊友！青年「雄挺利」第2彈開放送件　200萬5年免利息

快訊／15:51台南市楠西區規模3.4地震　3縣市有感

2025台北國際書展後天登場　十大追星路線指南公開

出國旅客請注意！機場捷運2／3起調整早班加班車　試辦3個月

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

1舉翻轉2千女性有投票權！哲學家：每天做1件害怕的事練勇氣

在家洩慾完「老公就去找婆婆」！她忍6年崩潰　網傻：不單純

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

高難度腫瘤精準切　羅東博愛醫院完成達文西手術500例

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

高雄創業神隊友！青年「雄挺利」第2彈開放送件　200萬5年免利息

快訊／15:51台南市楠西區規模3.4地震　3縣市有感

2025台北國際書展後天登場　十大追星路線指南公開

出國旅客請注意！機場捷運2／3起調整早班加班車　試辦3個月

春節後上班首日車流量恐暴增　新北調撥車道2／3恢復運作

宜蘭妹約吃飯遭性侵！色友人辯是情侶　傳訊求救「我被強」成證據

樂天女神穿旗袍裝「炸D級美胸」曲線全都露！　放送粉絲福利認：被撐大

他們都是被本業耽誤的XXX！楊祐寧廚藝超強　張景嵐當老闆兼算命師

駕駛挨罰3千怨「遇到路隊長」　法官打臉：你沒打方向燈

惡霸犬發現貓媽「要生了」想陪產　遭請離場結果孕婦追出來

工程師逆向闖加油站　還辱警「他媽的」　無罪理由曝

葛萊美明登場！台灣2團隊入圍　女神卡卡、火星人致敬洛杉磯野火受災戶

快訊／屏東汽車碰撞機車　女騎士失去呼吸心跳搶救中

低空經濟熱潮下　大陸無人機操縱員人才缺口達百萬

手寫紅包「油漆筆當毛筆寫」　網看流暢運筆狂讚：好療癒

生活熱門新聞

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

1飲料店好喝「菜單最不假掰」　網公認：這種店就是穩

到紫南宮借600元發財金　他還錢問：可以找嗎

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

過年一家四口擠上高鐵　「2小孩大哭要廁所」下幕超感人

更多熱門

相關新聞

台東地牛翻身「台鐵瑞源=太麻里間慢行」　列車延誤

台東地牛翻身「台鐵瑞源=太麻里間慢行」　列車延誤

今(2日)下午2時02分台東發生芮氏規模4.1地震，台鐵瑞源=太麻里間根據規定慢行，列車將有延誤。

收假了！國5北返塞了「時速剩20多公里」　下午國道防6易塞路段　

收假了！國5北返塞了「時速剩20多公里」　下午國道防6易塞路段　

今湧最後一波收假車潮　24處省公路易塞

今湧最後一波收假車潮　24處省公路易塞

初五湧北返車流　恆春警籲多利用替代道路

初五湧北返車流　恆春警籲多利用替代道路

北返塞到半夜2點「初五凌晨時段車潮湧2.9倍」　國道今防6地雷

北返塞到半夜2點「初五凌晨時段車潮湧2.9倍」　國道今防6地雷

關鍵字：

交通228疏運和平紀念日國道高公局

讀者迴響

熱門新聞

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

買新車「最討厭業務送什麼」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面