228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

▲228連假每天0到5時國道免收費。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

228和平紀念日將有3天連假，高公局今（2日）宣布疏運措施，2月28日至3月2日每日0時至5時國道全線暫停收費。

今(114)年和平紀念日連假為2月28日至3月2日，將有3天連假，其中和平紀念日為連假首日。高公局預估假期交通量為113~117百萬車公里，其中首日南向交通量為平日的1.4倍。

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高公局研判，228假期首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。首日主要為旅遊旅次，第2日主要為旅遊及收假旅次，第3日則主要為收假旅次。

高公局也宣布7大疏運措施，匝道封閉部分，2月28日5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。3月1日5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。3月1日及2日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，3月1日至2日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

收費措施部分，國道自2月28日至3月2日採單一費率；2月28日至3月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。另2月28日至3月2日每日0至5時國道全線暫停收費。

開放路肩措施，則規劃現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

匝道儀控部分，假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

替代道路措施，則規劃國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

暫停施工部分，2月27日12時至3月2日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業。