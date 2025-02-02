收假了！國5北返塞了「時速剩20多公里」　下午國道防6易塞路段　

▲國道下午防6易塞路段。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今日(2日)年初五最後收假日，國5北上出現車潮，宜蘭到頭城時速僅剩20多公里，國1上午也發生3起追撞車禍造成回堵。高公局預判國道下午還有6處易塞路段。

國5上午湧現北返車流，宜蘭到頭城出現塞車，時速僅20多公里，高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.7百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道除國5北向宜蘭至頭城車多，其餘路段行車大致正常。

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今上午國道也發生3起追撞事故，包括上午9時18分國1北向仁德系統入口處3輛小客車追撞事故，占用入口車道，9時46分排除；11時國1北向235.7公里處3輛小客車追撞，占用內線車道，上午11時10分排除，車流回堵2公里；11時19分國1北向240公里處2輛小客車及1輛大貨車追撞，占用中線車道，上午11時36分排除，後方車流回堵3公里。

▲國1北向240公里處發生追撞事故。（圖／高公局提供）

下午還將有一波北返車潮，國道有6處易塞路段，包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向大山至香山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。

另高公局提醒，今日北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，駕駛人行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及謹慎變換車道，維護行車安全。