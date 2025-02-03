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保時捷國道自撞！37歲男噴車外斷腿見骨　412萬跑車成廢鐵慘況曝

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

國道1號南下35.4K處泰山轉接道，今（3日）下午3時38分許一輛市價412萬的保時捷718 Cayman不明原因自撞橋墩，駕駛37歲梁姓男子及29歲趙姓男乘客當場拋飛車外，倒臥外線車道，其中梁男雙腳開放性骨折、趙男輕傷，幸2人均意識清楚，救護人員到場將2人送醫救治。稍早，保時捷撞擊後的慘況也曝光。

▲▼保時捷跑車自撞國道分隔島，車頭撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲保時捷跑車自撞國道橋墩，車頭全毀、右前輪還噴飛。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼保時捷跑車自撞國道分隔島，車頭撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，37歲的梁姓男子駕駛自小客車行經國道1號南向35.4公里泰山轉接道時，不明原因自撞平面與高架分隔島頭，梁男被拋出車外，躺於外側車道，29歲趙姓乘客則是自行脫困，警消將2人送往林口長庚醫院救治。目前警方正在現場排除中，占用平面外側車道，及高架內側車道處理，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

由於事發當下撞擊力道猛烈，保時捷車頭幾乎全毀，車身嚴重變形，右前輪還噴飛，零件散落一地。據悉，該輛跑車2019年出廠的Porsche 718 Cayman，市價至少412萬，如今一撞慘成廢鐵。

▲▼保時捷跑車自撞國道分隔島，車頭撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

▲▼保時捷跑車自撞國道分隔島，車頭撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼保時捷跑車自撞國道分隔島，車頭撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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