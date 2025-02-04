爆大S死訊「還要台灣人道歉」　網罵翻！旅遊粉專關閉了

▲該粉專目前關閉中。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日發文寫下「台灣有位大明星過世」，諸多線索讓網友瘋猜是藝人大S；事後粉專也再次發文，說他免費爆料卻被罵，台灣人應該向他道歉。不過，粉專的言論仍受抨擊，如今，該粉專也已關閉了。

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日發文表示，「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布。48歲，日本流感疾病。」粉專也在留言處透露相關資訊，包含已婚女士，有小孩、老公是外國人、《流星花園》年代，諸多線索讓網友猜測是大S。但也有不少網友批評粉專造謠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，粉專在3日上午9時38分發文，「過幾日全台灣人都要跟我道歉，爆料免費還罵我？」並限制貼文留言。

▲粉專昨日還要大家向他道歉。（圖／翻攝自Facebook／日本旅人 旅遊 購物美食情報）

粉專言論引起眾多網友不滿，「道你X，你也不是他們家人，爆屁爆」、「很沒教養，先把別人家事爆出來幹嘛」、「又不是什麼好事，也不是家人，在那邊爆料什麼還沾沾自喜的」、「這樣的粉專完全沒有同理心，這團隊有很大的問題！居然沒有負責人出來處理及下架文章，真的太令人失望」、「這種事在未經家屬證實時，真的不應該爆料出來吧」。

此外，也有網友在Dcard上，要大家一起檢舉、下架該粉專，「已封鎖+檢舉，有夠沒品」、「大S這條新聞跟日本旅遊有個毛關係？反正我是不想給流量的，直接檢舉加封鎖」、「真的很沒品」。

稍早透過臉書搜尋「日本旅人 旅遊 購物美食情報」，或以原連結搜尋，都暫時找不到頁面。目前粉專應已關閉。