好運一直在身邊！女翻聖經「掉出一張彩券」　中3千多萬元大獎

▲女護士上班前發現中獎。(圖/翻攝自Virginia Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子近來查看聖經時,發現一張藏在裡面的彩券,檢查後竟然中了100萬美元(約台幣3321萬元)大獎,讓她非常驚訝,沒想到好運一直藏在家裡面。

居住在維吉尼亞州貝德福德郡(Bedford)的女子曼格斯(Jacqueline Mangus),向樂透官員表示,她在去年聖誕節前一天買了Virginia's New Year's Millionaire Raffle彩券,後來便把彩券收在聖經中。

Jacqueline M. of Moneta won $1,000,000 in the New Year's Millionaire Raffle! She bought her ticket on Christmas Eve at Lake Mart & Deli at 4795 Scruggs Road in Moneta. Congratulations! pic.twitter.com/XF32Hg8NLY