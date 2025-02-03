好運一直在身邊！女翻聖經「掉出一張彩券」　中3千多萬元大獎

▲女護士上班前發現中獎。（圖／翻攝自Virginia Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子近來查看聖經時，發現一張藏在裡面的彩券，檢查後竟然中了100萬美元（約台幣3321萬元）大獎，讓她非常驚訝，沒想到好運一直藏在家裡面。

居住在維吉尼亞州貝德福德郡(Bedford)的女子曼格斯(Jacqueline Mangus)，向樂透官員表示，她在去年聖誕節前一天買了Virginia's New Year's Millionaire Raffle彩券，後來便把彩券收在聖經中。

Jacqueline M. of Moneta won $1,000,000 in the New Year's Millionaire Raffle! She bought her ticket on Christmas Eve at Lake Mart & Deli at 4795 Scruggs Road in Moneta. Congratulations! pic.twitter.com/XF32Hg8NLY — Virginia Lottery (@VirginiaLottery) February 1, 2025

曼格斯近來看到彩券中獎的新聞時，突然想起自己之前也買了一張彩券，後來在聖經中找到，沒想到檢查後發現中100萬美元大獎。

身為護士的曼格斯表示，發現自己中獎時她正準備要去上班，雖然贏得大獎非常開心，但她沒有打算辭掉工作，那天也和往常一樣前去上班，暫時沒有制定未來要如何用獎金的計畫。