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日相石破茂華府會晤擬邀川普訪日　確認台海和平穩定重要性

▲▼石破茂、川普。（圖／達志影像）

▲石破茂將於美東時間7日在美國華府會晤川普。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相石破茂將於本月7日飛往美國華府與川普進行會談，成為繼以色列之後，川普1月20日宣誓就職以來第二位會晤的外國領導人。對此，石破茂昨（3）日在眾議院提到，修改《日美地位協定》的必要性，並表示有意在華府邀請川普在今年以內訪問日本。

根據《日本放送協會》，石破茂將於美東時間7日在華府與川普進行雙方首度的美日領導人峰會，針對近年來軍事動向頻繁且有意擴增在海洋影響力的中國交換意見。石破茂表示，他有意與川普針對中國議題達成共識，強調以法律作為維持國際秩序的基礎，重申美日同盟並無動搖，以及確認台灣海峽和平穩定的重要性。

同時，石破茂針對北韓（朝鮮）發展核武與導彈技術以及與俄羅斯之間的軍事合作表達高度擔憂。另外，隨著川普上台以來不斷強調美國第一主義，石破茂也將向美方呼籲多邊合作的必要性，包括從拜登政府以來維持的美日韓同盟，以及美國、日本、澳洲、印度所組成的四方安全對話（QUAD）。

▲▼日本首相石破茂3日參與眾議院預算委員會。（圖／達志影像）

▲日本首相石破茂3日參與眾議院預算委員會。（圖／達志影像）

根據日媒《富士新聞網》、《每日新聞》，石破茂3日在眾議院預算委員會上向立憲民主黨眾議員岡田克也強調，「我們深知，川普對台灣有著非常強烈的問題意識。在法治、自由開放的太平洋此一概念，我們和美國有著相同的認識，我不認為會出現分歧。」

報導指出，隨著今年度的亞太經合會議（APEC）將於10月底在南韓慶尚北道慶州市召開，石破茂也將在與川普的會談上，邀請川普在該段期間內訪日。

去年10月在被國會指名為日本第102任首相時，石破茂便一直強調修改《日美地位協定》一事。岡田克也在眾議院預算委員會指出，駐日美軍在沖繩縣基地性侵當地女性的社會案件，恐會動搖日美同盟關係；對此，石破茂回應，「將檢驗《日美地位協定》如何改善，必須付出必要的努力，使同盟關係變得更穩固。」

另外，鑑於川普有意針對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，以及宣布退出應對氣候變遷的《巴黎協定》，石破茂表示，「打算詳查此舉是否會對全球自由貿易造成影響」，他也強調日美兩國合作對於半導體領域的重要性。

 ►宣誓就職以來首度會晤！日相石破茂7日訪美會川普　盼深化美日同盟

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