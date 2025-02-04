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川普證實：同意暫緩對加拿大加徵25％關稅　延長一個月

▲杜魯道宣布，川普同意暫緩加徵關稅。（圖為2019年雙方會面／路透）

▲杜魯道宣布，川普同意暫緩加徵關稅。（圖為2019年雙方會面／路透）

記者張靖榕／綜合報導

繼美國總統川普（Donald Trump）對墨西哥暫緩加徵關稅一個月後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）3日宣布，川普同意暫緩對加拿大進口商品加徵關稅至少30天，川普也在社群平台上證實此消息。

路透社報導，這項延後措施是在川普與墨西哥總統達成類似協議後宣布的，兩國均承諾加強遏制致命毒品芬太尼（Fentanyl）流入美國的措施，以換取美方暫緩關稅計畫。

川普2日前宣布，將對墨西哥與加拿大進口商品分別課徵25%關稅，並對來自中國的進口商品加徵10%關稅。此外，川普還計畫對加拿大進口能源資源課徵10%關稅，引發強烈反彈。杜魯道1日警告，加拿大將對價值1,550億美元的美國商品徵收25%報復性關稅。

然而，杜魯道2日透過社群媒體宣布暫緩關稅計畫，表示「剛與川普總統進行了一次良好對話」。他指出，加拿大已做出新的承諾，包括「任命芬太尼專員（Fentanyl Czar）」。

「加拿大正在落實13億美元的邊境強化計畫——增派直升機、技術與人力，並加強與美方的協調合作，增加資源以阻止芬太尼流入」，杜魯道表示，「目前已有近1萬名前線人員投入邊境保護工作。」

杜魯道補充，「在我們共同努力期間，擬議中的關稅將暫緩至少30天。」值得注意的是，加拿大政府早在2024年12月18日就公布這項邊境強化計畫，時間點遠早於川普宣布關稅措施。

川普稍後也在Truth Social發文表示，「加拿大已同意確保我們擁有安全的北方邊界，並最終終結芬太尼等毒品流入美國，這些毒品已奪走數十萬美國人的生命，摧毀家庭與社區。」

川普寫道，「我對這一初步結果感到滿意，因此，2日宣布的關稅措施將暫緩30天，以觀察是否能與加拿大達成最終的經濟協議。」

稍早，川普也同意暫緩對墨西哥進口商品的關稅，作為交換，墨西哥總統薛因鮑姆（Claudia Sheinbaum）承諾立即調派1萬名士兵前往北部邊境，阻止芬太尼流入美國。

美國邊境執法數據顯示，2024年，美方在與墨西哥接壤的邊境查獲超過21,100磅芬太尼，而在美加邊境僅查獲約43磅，顯示主要毒品來源仍來自墨西哥。

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