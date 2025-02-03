兒幫63歲爸修手機　意外發現「952部未成年變態片」大義滅親報警

▲男子查看父親手機，竟發現未成年者色情內容。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名父親因為Gmail帳戶出問題，所以把手機交給兒子查看，沒想到兒子在手機內發現近1千個兒童色情內容，驚人的發現讓他震驚又難過，最後選擇大義滅親向警察報案。

佛州肯尼斯市(Kenneth City)警方近來將63歲男子福林(Gene Follin)逮捕，他的30歲兒子傑瑞德(Jared)去年9月10日向警方報案，在其手機中發現952個令人不安的兒童色情內容。

傑瑞德當時告訴警方，父親因為Gmail帳戶出現異常，所以把手機交給他幫忙處理，結果他查看對方的Google相簿時意外發現多個與兒童有關的非法內容。

Florida son turns creep dad over to cops after finding nearly 1K files of child porn while fixing his phone https://t.co/99CrkuwESm pic.twitter.com/Q1QZ0tMj9P — New York Post (@nypost) February 2, 2025

調查人員表示，查獲到的952個非法內容，是於2023年3月13日至2024年9月10日期間上傳到Google相簿中，其中一些圖片的受害者年齡只有5至8歲。

福林1月28日因為持有兒童色情製品被逮捕，面臨20項重罪指控的他，將有可能被判最高15年刑期，他在繳納10萬美元（約台幣332萬元）保釋金後已於1月30日交保，案件正在調查中。

當地媒體指出，福林2017年接受心臟手術時，曾於募款網站上發起募款活動，身為3寶爸和祖父的他，被親友形容是一名「富有同情心、善良和可靠的人」，最後順利募得超過2000美元（約台幣6萬多元）善款。

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