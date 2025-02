兒幫63歲爸修手機　意外發現「952部未成年變態片」大義滅親報警

▲男子查看父親手機,竟發現未成年者色情內容。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名父親因為Gmail帳戶出問題,所以把手機交給兒子查看,沒想到兒子在手機內發現近1千個兒童色情內容,驚人的發現讓他震驚又難過,最後選擇大義滅親向警察報案。

佛州肯尼斯市(Kenneth City)警方近來將63歲男子福林(Gene Follin)逮捕,他的30歲兒子傑瑞德(Jared)去年9月10日向警方報案,在其手機中發現952個令人不安的兒童色情內容。

傑瑞德當時告訴警方,父親因為Gmail帳戶出現異常,所以把手機交給他幫忙處理,結果他查看對方的Google相簿時意外發現多個與兒童有關的非法內容。

