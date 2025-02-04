台商當面嗆賴清德　林俊憲：有的人成為中國豢養的乖乖牌

▲立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德3日依例出席「大陸台商春節活動」，遭廈門台商協會副會長葉永松當場嗆聲，直呼當家不要鬧事，不希望大罷免。對此，民進黨立委林俊憲表示，這種絕大多數都是中國豢養的乖乖牌，但有的台商還是心念台灣，到了中國更愛台灣。

林俊憲表示，從這件事可看出共產黨對台灣的控制滲透嚴重，人在台灣都還要對其表忠，台商有的賺錢被洗腦，但不是每個人都這樣，有人還是心念台灣，只是台商會主要幹部清一色要不與共產黨關係深厚，要不就是要表現出對兩岸祖國都要經過中國審核。

林俊憲舉例，台商到了選舉都必須要被動員回來投票，共產黨還指示要投給誰，政治獻金捐也捐給國民黨，共產黨這樣行之多年。

林俊憲說，台商人在屋簷下有的很可憐，而有的人是已經忘記台灣，必須宣誓向共產黨效忠，「我最看不起」，不過大多還有很多台商是心心念念台灣，中國只是一個賺錢的市場，有人到中國更愛台灣，因為中國是人治，沒有法律的，很可怕，而對賴清德嗆聲的，絕大多數是中國豢養的乖乖牌。

有關葉永松的背景，經查是廈門晶邦大酒店董事長、廈門台聚企業管理有限公司執行董事，事業版圖深耕中國，與中國政商關係相當緊密。

據了解，葉永松積極在中拓展事業版圖、多次發表親中言論，甚至曾參與中國統戰單位舉辦的台商活動等。