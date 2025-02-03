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台商嗆賴清德稱呼「主席」不稱總統　兩岸官員：不信沒有政治目的

▲▼廈門台商協會副會長葉永松嗆賴清德總統。（圖／記者陳冠宇攝）

▲廈門台商協會副會長葉永松當眾嗆聲賴清德後，海基會官員協助安排葉永松受訪，讓他暢所欲言，但他又婉拒了這項安排。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德3日出席2025大陸台商春節活動，在致詞結束後，台下的廈門台商協會副會長葉永松當眾嗆聲，直呼當家不要鬧事，不希望大罷免。經查葉永松的背景，是廈門晶邦大酒店董事長，且與中國政商關係緊密；一位兩岸事務官員受訪表示，葉故意挑總統蒞臨場合，稱呼主席而稱總統外，也不是反映兩岸議題，而是反罷免的黨政議題，說沒有政治目的，他是不相信。

賴清德依往例受邀出席2025年的大陸台商春節活動；不過，就在他致詞結束之後，突然遭到台下的廈門台商協會副會長葉永松高聲喊話，「賴主席，當家不要鬧事，台商不要大罷免！」隨後被工作人員請回座位，場面相當尷尬。 

一位兩岸事務官員受訪時表示，通常大陸台商協會的幹部返回台灣，都會安排到海基會，目的上是提供台商朋友們一個溝通平台，大家如果有想要反映的議題，都可藉由每次返台的會晤，傳達給台灣的兩岸事務單位。

該位官員表示，在今天的春節活動前，往例都會安排相關的會晤，但完全沒有「反罷免」這個議題，結果葉今天故意挑總統蒞臨的場合表達意見，甚至不稱呼「總統」，而是稱「賴主席」，反映的也不是兩岸議題，而是反罷免的黨政題，「要說沒有政治目的，我是不相信，而且持高度懷疑態度，背後是否有政治壓力必須表態？」

另一位兩岸事務官員表示，葉永松今天在會場當眾向賴清德喊話之後，在場媒體紛紛表達希望能進一步採訪葉永松；而海基會也沒有阻擋，甚至協助葉永松協調，以更正式的方式，讓他在「採訪背板」前受訪，不僅提供他暢所欲言的機會，還讓每一家媒體能好好拍攝、問好問滿。

不過，這位官員說，當海基會同仁向葉永松表達，可以在會場外受訪，有更開闊的場地，讓每一家媒體有較好的拍攝角度，也可以讓他暢所欲言時，葉永松又婉拒了這個安排。該官員說，「總統離開之後，海基會同仁安排他受訪，這時候又不要了，這更啟人疑竇」。

▼廈門台商協會副會長葉永松當眾嗆聲賴清德，媒體擠在其餐會座位前採訪。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼廈門台商協會副會長葉永松嗆賴清德總統。（圖／記者陳冠宇攝）

至於這位嗆聲的廈門台商協會副會長葉永松，經查他的背景，是廈門晶邦大酒店董事長、廈門台聚企業管理有限公司執行董事，事業版圖深耕中國，而且多次公開發表親中言論，甚至參與中國統戰單位舉辦的台商活動。

根據公開資料顯示，2019年時，葉永松出席致公黨廈門市委專職副主委主辦的「民主監督工作座談會」，以「落實惠台政策，實施融合發展」為主軸，討論對台工作細節。

2024年時，葉永松前往蘭州，出席中國市委統戰部、市工商聯等單位主辦的「慶陽市招商引資計畫推介會暨簽約儀式」和「算力賦能數位經濟發展專題會」活動。

事實上，在國防安全研究院在2019年公佈的報告，也點出葉永松所屬的「廈門台商協會」，疑似配合中國進行對台工作。在2020總統大選期間，「廈門台商協會」也有配合台企聯，舉辦「廈門台商協會返鄉投票大會」，也正是所謂中方介選的手段之一。

▼總統賴清德出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供）

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