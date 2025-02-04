嘔吐送醫亡！她出國玩一半詭異發病　「旅館同房2人」也中鏢

▲3名患者都住在「奇蹟可倫坡市青年旅舍」的同一間房間。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

斯里蘭卡發生詭異事件，一名英國24歲女性遊客突然陷入重病，在旅館劇烈嘔吐，緊急送醫之後，仍於1日宣告死亡。與她住在同房間的2名德國遊客，也出現相同症狀送醫，所幸目前對於治療反應良好。

Metro、《每日郵報》報導，女性遊客在可倫坡綜合醫院宣告不治，她這趟旅行下榻「奇蹟可倫坡市青年旅舍」（Miracle Colombo City Hostel），加上死者本人一共3名外國旅客生病，另外2人則是住在同房間的2名德國公民，也都出現相同症狀。

斯里蘭卡警方已經針對這起死亡案件展開調查，英國外交部也證實，「我們正在支持一名在斯里蘭卡過世的英國女性的家屬，並且正與地方當局保持聯繫。」

事實上，英國近期頻傳公民在海外旅遊時喪生的不幸事件。

去年12月底，33歲英國公民葛蕾塔（Greta Marie Otteson）與南非籍未婚夫，在越南一間別墅雙雙去世，竟是飲用私釀酒導致甲醇中毒。去年11月，寮國也發生假酒案，多名外國遊客飲用青年旅舍提供的免費伏特加，未料發生甲醇中毒，一共奪走6條人命，包括2名英國女性。