網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

▲許多台灣人到日本旅遊都會選擇自駕。（示意圖／翻攝自pexels）

記者閔文昱／綜合報導

國人赴日旅遊時經常會選擇自駕出遊，然而把在台灣的壞習慣帶到日本可就不好了。一名健身網紅日前到北海道自駕旅遊，卻在油量顯示只剩70公里時仍堅持上路，最後在高速公路拋錨，只能打電話請日本警方協助。消息傳回台灣，臉書粉專「交通安全唬平安2.0」也發文開酸「台灣再度揚名日本」。

該名健身網紅日前在IG分享與朋友在北海道自駕的經歷，表示他們在油量顯示還有70公里時上路，卻發現最近的加油站距離將近100公里，而北海道的加油站晚上7點後就關門，導致他們的車子在高速公路上拋錨後只能閃著雙黃燈等待日本警方救援。

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該網紅透露，日本警方大約在報案1小時後抵達現場，並聯繫了租車公司送來汽油，最終他們在氣溫零下的寒夜中等了將近3小時，才終於得到10公升的汽油支援。

▲一名健身網紅分享在北海道自駕經歷。（圖／翻攝自IG）

對此，臉書粉專「交通安全唬平安2.0」3日晚間發文痛批，某網紅到北海道租車自駕沒做好規劃，沒足夠的油仍上國道，這種行為不僅浪費寶貴的警力，更讓台灣平時積非成是的「違規行為」、「上路前不妥善加好汽油」等習慣讓日本人更加認識。

「交通安全唬平安2.0」表示，台灣與國際體系脫軌已久的交通系統，自然會教育出程度不符合國際水準的駕駛人，只好讓警察善後，也包含日本警察，「台灣再度揚名日本」。貼文一出，不少網友也紛紛開罵「我就看日本什麼時候才要禁台灣駕駛執照」、「出門把油加滿很困難嗎」、「怎麼不讓他變成冰棒啊！不知道這個季節北海道是何地嗎」。