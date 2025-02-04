　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

▲▼ 開車,車子。（圖／翻攝自pexels）

▲許多台灣人到日本旅遊都會選擇自駕。（示意圖／翻攝自pexels）

記者閔文昱／綜合報導

國人赴日旅遊時經常會選擇自駕出遊，然而把在台灣的壞習慣帶到日本可就不好了。一名健身網紅日前到北海道自駕旅遊，卻在油量顯示只剩70公里時仍堅持上路，最後在高速公路拋錨，只能打電話請日本警方協助。消息傳回台灣，臉書粉專「交通安全唬平安2.0」也發文開酸「台灣再度揚名日本」。

該名健身網紅日前在IG分享與朋友在北海道自駕的經歷，表示他們在油量顯示還有70公里時上路，卻發現最近的加油站距離將近100公里，而北海道的加油站晚上7點後就關門，導致他們的車子在高速公路上拋錨後只能閃著雙黃燈等待日本警方救援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網紅透露，日本警方大約在報案1小時後抵達現場，並聯繫了租車公司送來汽油，最終他們在氣溫零下的寒夜中等了將近3小時，才終於得到10公升的汽油支援。

▲一名健身網紅分享在北海道自駕經歷。（圖／翻攝自IG）

▲一名健身網紅分享在北海道自駕經歷。（圖／翻攝自IG）

對此，臉書粉專「交通安全唬平安2.0」3日晚間發文痛批，某網紅到北海道租車自駕沒做好規劃，沒足夠的油仍上國道，這種行為不僅浪費寶貴的警力，更讓台灣平時積非成是的「違規行為」、「上路前不妥善加好汽油」等習慣讓日本人更加認識。

「交通安全唬平安2.0」表示，台灣與國際體系脫軌已久的交通系統，自然會教育出程度不符合國際水準的駕駛人，只好讓警察善後，也包含日本警察，「台灣再度揚名日本」。貼文一出，不少網友也紛紛開罵「我就看日本什麼時候才要禁台灣駕駛執照」、「出門把油加滿很困難嗎」、「怎麼不讓他變成冰棒啊！不知道這個季節北海道是何地嗎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠
具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情
具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒
大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍
汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

大S猝逝　天王劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

大S猝逝　出國「突發疾病」怎辦？外交部公開24小時急難救助專線

快訊／4縣市大雨特報！東北雨彈夜襲「最新警戒區域曝」

大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

首創！世新大學《戲戲品味》選秀節目　學生實力挑戰影視舞台

老闆看過來！提升公司行號宅運　旺財就用這七招

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

大S猝逝　天王劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

大S猝逝　出國「突發疾病」怎辦？外交部公開24小時急難救助專線

快訊／4縣市大雨特報！東北雨彈夜襲「最新警戒區域曝」

大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

首創！世新大學《戲戲品味》選秀節目　學生實力挑戰影視舞台

老闆看過來！提升公司行號宅運　旺財就用這七招

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

川普同意「延緩關稅1個月」　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

台通緝犯在泰落網！當「詐騙主管」月入20萬　警突襲高級公寓逮人

情緒起伏大恐因「甜點」惹禍　過量甜食帶給身體的6個壞處一次看

Volvo「全新跨界電動休旅」預告2／10發表！EX30 Cross Country來襲

OpenAI執行長：「沒計畫」控告DeepSeek

網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

大S猝逝　天王劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

《鬼滅 刀匠村篇》舞台劇4月演出　上弦照公開100%還原網讚爆

前妻大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

生活熱門新聞

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝　劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S猝逝！醫曝「病毒變異度高」2族群要警覺

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

預言大S婚姻最長3年　命理師：毛骨悚然

出國「突發疾病」怎麼辦？外交部公開急難救助專線

「大S半夜感覺不行」送醫猝逝！網淚：台醫療可救活她嗎

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區域曝

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭原因

完整「分裂極渦」接近！鄭明典：降溫明顯

流感中鏢「比新冠還恐怖」　苦主曝症狀：差點死在家裡

台網紅赴日自駕沒油拋錨！PO片討拍反被嗆

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

完整「分裂極渦」接近！鄭明典：降溫明顯

完整「分裂極渦」接近！鄭明典：降溫明顯

今（3日）強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，北部及宜蘭整天濕冷，氣溫呈現一路下降的趨勢，其他地區也逐漸轉冷。對此，前氣象局長鄭明典表示，這次只有部分的冷空氣往南影響台灣就很有感，是因為這次是很完整的分裂極渦接近，外流的空氣很冷，今天白天也會「降溫明顯」。

大S猝逝！醫曝「病毒變異度高」2族群要警覺

大S猝逝！醫曝「病毒變異度高」2族群要警覺

2025北港燈會正式啟燈

2025北港燈會正式啟燈

DeepSeek＋川普關稅使台股新春重挫　吳東亮：AI供應鏈台灣仍具優勢

DeepSeek＋川普關稅使台股新春重挫　吳東亮：AI供應鏈台灣仍具優勢

日本流感大流行！赴日「2週前」打疫苗為佳

日本流感大流行！赴日「2週前」打疫苗為佳

關鍵字：

台灣健身網紅北海道自駕旅遊

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S猝逝　劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」他：最純粹的愛情

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒相伴回台

汪小菲抵台了！被問大S90度鞠躬懇求：多說她些好話

能別來日本就別來！她曝染流感經歷：很嚴重

吳佩慈發聲！不捨大S病逝8字洩30年真情

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面