大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

▲大S。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

女星大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇表示，流感病毒會不斷變異，有可能前一年沒事，但今年就中獎，因此常旅遊、外出的族群要更警覺。

姜冠宇醫師3日表示，流感病毒是非典型肺炎中年度變異度數一數二高的病原體，因此會對有些人有「特異性」，不能都用群體解釋，因為可能剛好這一年的病毒序列「非常適合」，導致患者從上呼吸道一路攻克到下呼吸道導致大片浸潤，進而呼吸衰竭，也有一些人是心血管本身就不好，走得更快。

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姜冠宇醫師表示，流感重症每千人大概會有一個中獎變重症，這也是急診部門需要從大量求診病患中去分辨的，「大部分看起來沒事，但是會有潛藏幾個炸彈，放他回家就完了。持續血氧低，看起來蒼白、加上呼吸一直悶喘」，這就是入侵到下呼吸道的症狀，「過年我就有朋友的親戚五天內走掉，都是猝不及防」。

姜冠宇醫師提醒，雖然接種疫苗會再大大壓低這種機會，但也不是沒有仍中獎的機率，主要目的仍是減少中獎效應；另外，病毒不同序列的分布，在整個亞洲各地都會有差異，台日韓可能就有差，尤其冬天，病毒本來就在環境能存活較久，傳染力變強，不要讓自己短時間太過於暴露於各種不同序列病原體，處於一直等開獎的狀態，「常常旅遊、出差的族群更是要警覺」。