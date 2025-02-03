2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

▲北港燈會今舉行啟燈儀式。（圖／雲林縣政府提供）



記者白珈陽／雲林報導

跟著海上的光遶境去！2025年北港燈會「粼光遶境」1月24日由老街巷弄、義民廟、北港武德宮及北港鎮公所搶先啟燈，與全國遊客共度10天連假，計吸引200萬觀光人次。縣府今（3）日於北港顏思齊紀念碑圓環舉辦「十大燈區」啟燈儀式，現場除雲林縣長張麗善等縣府人員，還有日本台灣交流協會副代表服部崇、駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福、馬尼拉經濟文化辦事處台中分處長朱靖雅等國際貴賓蒞臨，開場由「藝響台灣劇團」帶來精采的官將舞陣表演，眾人共同感受這場視覺與心靈的震撼盛宴，也為2025北港燈會揭開了璀璨的序章。

張麗善表示，「燈會原鄉」就在北港，不論就燈會歷史沿革或是文化底蘊等面向，都是無庸置疑的，而北港燈會近年來亦屢獲國內外13座大獎殊榮，已是享譽國際的台灣品牌。我們透過展示台灣信仰、文化底蘊、節慶習俗及工藝精華，在傳統燈會的基礎上，融合現代科技和創新元素，吸引了全球目光；今年展期自1月24日至2月14日，歡迎全國民眾來北港，拜媽祖賞花燈吃美食。



張麗善強調，自2019年由文化觀光處陳璧君處長打出「上半年瘋女神、下半年瘋男神」的策略，其團隊更深耕地方特色及串聯觀光亮點成功吸引遊客，2020年觀光人次首次破千萬，至2024年觀光人次已達2196萬人次，實現兩倍成長，奠定雲林深厚文化觀光潛力，而作為觀光遊憩據點的「北港朝天宮」及「北港武德宮」，更是以全國熱門宗教場所前2名，坐實雲林是宗教大縣身分。

張麗善說，其中北港朝天宮更是台灣燈會的起源，深根媽祖信仰的文化，也是今年特以「粼光遶境」為北港燈會主題，並扣合「傳承、創新、永續」為核心，呼應全球永續發展議題，並規劃「文化永續」、「環境永續」、「農業永續」三大主軸，將雲林山、海、平原的多元特色巧妙結合，形塑出獨一無二的燈會盛宴，深厚的文化底蘊正是北港燈會與眾不同之處。

▲▼張麗善說，北港朝天宮是台灣燈會的起源，深根媽祖信仰的文化。（圖／雲林縣政府提供）



文觀處陳璧君處長指出，今天在顏思齊紀念碑圓環燈區進行啟燈儀式，透過象徵媽祖意象之108顆珠簾作為燈組元素，結合科技數位聲光效果，呈現了自1621開台以來，超過400年的文化發展脈絡與起源，震撼力十足且包含相當深厚文化底蘊；而燈會場域更結合北港歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟、集雅軒與水道頭文化園區的十角水塔等等，這些建築不僅見證了北港的歷史發展，也象徵著台灣文化的傳承與延續，