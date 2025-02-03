　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

▲▼ 。（圖／雲林縣政府提供）

▲北港燈會今舉行啟燈儀式。（圖／雲林縣政府提供）

記者白珈陽／雲林報導

跟著海上的光遶境去！2025年北港燈會「粼光遶境」1月24日由老街巷弄、義民廟、北港武德宮及北港鎮公所搶先啟燈，與全國遊客共度10天連假，計吸引200萬觀光人次。縣府今（3）日於北港顏思齊紀念碑圓環舉辦「十大燈區」啟燈儀式，現場除雲林縣長張麗善等縣府人員，還有日本台灣交流協會副代表服部崇、駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福、馬尼拉經濟文化辦事處台中分處長朱靖雅等國際貴賓蒞臨，開場由「藝響台灣劇團」帶來精采的官將舞陣表演，眾人共同感受這場視覺與心靈的震撼盛宴，也為2025北港燈會揭開了璀璨的序章。

張麗善表示，「燈會原鄉」就在北港，不論就燈會歷史沿革或是文化底蘊等面向，都是無庸置疑的，而北港燈會近年來亦屢獲國內外13座大獎殊榮，已是享譽國際的台灣品牌。我們透過展示台灣信仰、文化底蘊、節慶習俗及工藝精華，在傳統燈會的基礎上，融合現代科技和創新元素，吸引了全球目光；今年展期自1月24日至2月14日，歡迎全國民眾來北港，拜媽祖賞花燈吃美食。

張麗善強調，自2019年由文化觀光處陳璧君處長打出「上半年瘋女神、下半年瘋男神」的策略，其團隊更深耕地方特色及串聯觀光亮點成功吸引遊客，2020年觀光人次首次破千萬，至2024年觀光人次已達2196萬人次，實現兩倍成長，奠定雲林深厚文化觀光潛力，而作為觀光遊憩據點的「北港朝天宮」及「北港武德宮」，更是以全國熱門宗教場所前2名，坐實雲林是宗教大縣身分。

張麗善說，其中北港朝天宮更是台灣燈會的起源，深根媽祖信仰的文化，也是今年特以「粼光遶境」為北港燈會主題，並扣合「傳承、創新、永續」為核心，呼應全球永續發展議題，並規劃「文化永續」、「環境永續」、「農業永續」三大主軸，將雲林山、海、平原的多元特色巧妙結合，形塑出獨一無二的燈會盛宴，深厚的文化底蘊正是北港燈會與眾不同之處。

▲▼ 。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼張麗善說，北港朝天宮是台灣燈會的起源，深根媽祖信仰的文化。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼ 。（圖／雲林縣政府提供）

文觀處陳璧君處長指出，今天在顏思齊紀念碑圓環燈區進行啟燈儀式，透過象徵媽祖意象之108顆珠簾作為燈組元素，結合科技數位聲光效果，呈現了自1621開台以來，超過400年的文化發展脈絡與起源，震撼力十足且包含相當深厚文化底蘊；而燈會場域更結合北港歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟、集雅軒與水道頭文化園區的十角水塔等等，這些建築不僅見證了北港的歷史發展，也象徵著台灣文化的傳承與延續，

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／張蘭發文悼念大S！
網紅發文談大S驟逝　見她遭詛咒怒了：厭惡操弄仇恨博關注
大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒「全身緊包」相伴提早回台
網質疑大S被黑范夫妻傳染流感！　醫曝「確實有可能」
急凍！更冷時刻要來了　雨彈周三起再襲北東
粉專爆料大S死訊「要台人道歉」　炎亞綸、劉涵竹看不下去開轟
快訊／大S過世　「道明寺」言承旭悲痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

桃園市立美術館　2025新春氣息年度展覽重點發表

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲　院方晨會默哀表心意

2025探索北橫春季活動　2／4中午12時開放報名

山區迷航受困　台東員警即刻救援

詐騙集團假冒女兒行騙險得逞　警銀合作救回老翁積蓄

台東環保局攜手11處社區完成環境改造　共建宜居永續家園

桃園市議會新春團拜　邱奕勝搬出國運喊話各黨派：理性問政

桃園市府新春團拜　張善政：持續推動有感政策

南消發表聲明　強調義消出勤協助救災務必遵守交通規則

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

桃園市立美術館　2025新春氣息年度展覽重點發表

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲　院方晨會默哀表心意

2025探索北橫春季活動　2／4中午12時開放報名

山區迷航受困　台東員警即刻救援

詐騙集團假冒女兒行騙險得逞　警銀合作救回老翁積蓄

台東環保局攜手11處社區完成環境改造　共建宜居永續家園

桃園市議會新春團拜　邱奕勝搬出國運喊話各黨派：理性問政

桃園市府新春團拜　張善政：持續推動有感政策

南消發表聲明　強調義消出勤協助救災務必遵守交通規則

張蘭發文悼念大S！　「熙媛離世是共同損失」願協助後事處理

壽司郎漲價！極上鰻魚、黑鮪魚大腹每盤貴20元

網紅發文談大S驟逝　見她遭詛咒怒了：厭惡操弄仇恨博關注

萊爾富首位「台積電股東」現身！工程師等晚餐「買給小孩」就中獎

幕後／祭「精準罷免」應對資源戰　藍營催罷「雙吳」吸小草助陣

高嘉瑜緊咬美國、大陸買破億豪宅　李彥秀：只是為旅遊散心而買

年銷破兆！永慶春酒邀天王嗨唱　孫慶餘：店數將破2千間

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

網傳藍白砍預算無法宣導防疫　陳智菡：95億防疫預算「1元都沒刪」

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒「全身緊包」相伴提早回台

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

地方熱門新聞

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝

台灣燈會桃園YouBike部分營運調整

遊桃園APP智慧領航　2025台灣燈會一鍵遊全桃

三鶯線拚今年底完工　汐東線要徑工程超前

台南義消疑趕救災鳴警示器闖紅燈與機車發生車禍

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲

男子沒買票欲搭高鐵回台中被拒大聲咆哮鐵警安撫消弭紛爭

熱蘭遮市集乙巳蛇年首度移師赤崁樓突破1.9萬入園人次

台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區

開工日新春團拜　侯友宜盼用正能量為新北打拚

南消發表聲明強調義消出勤務必遵守交通規則

空勤直升機今早救回2男女山友

文史之都與寵物共融台南寵物友善新春連假見成效

更多熱門

相關新聞

DeepSeek＋川普關稅使台股新春重挫　吳東亮：AI供應鏈台灣仍具優勢

DeepSeek＋川普關稅使台股新春重挫　吳東亮：AI供應鏈台灣仍具優勢

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）橫空出世，為全球AI產業投下震撼彈，美國總統川普下一步是否對台灣半導體產業加徵關稅也備受關注。台新金董事長吳東亮今天強調，台灣在全球AI供應鏈仍扮演關鍵角色，具競爭優勢，對今年發展抱持信心。

日本流感大流行！赴日「2週前」打疫苗為佳

日本流感大流行！赴日「2週前」打疫苗為佳

陸客28人踩線團2/10來台卡關「觀光小兩會協商」　業者憂來不了

陸客28人踩線團2/10來台卡關「觀光小兩會協商」　業者憂來不了

1月新車銷量TOYOTA神車又破4000台

1月新車銷量TOYOTA神車又破4000台

上海福建陸客踩線團「申請2/10來台6天」　觀光小兩會迄今沒接觸

上海福建陸客踩線團「申請2/10來台6天」　觀光小兩會迄今沒接觸

關鍵字：

北港燈會旅遊文化觀光台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面