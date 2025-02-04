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遊日生病怎就醫？官網列詳細中文教學　成田機場也有診所

大S因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。（圖／翻攝自臉書／大S 徐熙媛）

▲大S因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。（圖／翻攝自臉書／大S 徐熙媛）

圖文／CTWANT

女星「大S」（徐熙媛）春節期間前往日本旅遊，卻因感染流感併發肺炎猝逝，享年48歲。日本當地目前為流感高峰期，民眾到日本萬一遇上身體不適需要就醫，又擔心語言不通的問題怎麼辦呢？「日本國家旅遊局官網」就設有訪日外國人醫療指南專區，提供旅客搜尋院所、就診、旅遊險、緊急連絡電話4大服務，該頁面更有繁體中文版可做選擇。

日本國家旅遊局（JNTO）為了讓外國旅客遊日能更安心，設置了醫療就診指南網頁，若遇到意外、生病、受傷等情況，可隨時透過該網站查詢。該頁面有日文、中文、韓文、英文4種版本，有些資料更提供PDF檔下載，日本42個都道府縣醫療機構均可進階搜尋。

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日本國家旅遊局官網設有外國人醫療指南專區。（圖／翻攝自日本國家旅遊局官網）

▲日本國家旅遊局官網設有外國人醫療指南專區。（圖／翻攝自日本國家旅遊局官網）

醫療狀況分成3等級

根據「醫療機構的就診指南」，醫療狀況依照使用時間、緊急程度、嚴重程度的不同，可分為3種等級。第1種是急診，全年24小時應對，以接收急救患者；第2種是「想請醫師檢查」，在診療時間內可以選擇診所、綜合醫院，其他時間段可選擇夜間診療窗口（各個地區有所不同）；第3種則為「無需醫師診療」，旅客可以到附近的藥局、藥妝店自行購買藥品，有需要時，請諮詢藥劑師或店主，並可在網站上以英文搜尋非處方藥物。

教你如何叫救護車、看診

該網頁也提供「急救醫院就診指南」，若民眾需要救護車的時候，可出示網站「救急車を呼んでください」（請幫忙叫救護車）的大字給周邊的日本人看，請他們幫忙呼叫救護車，遇到交通事故或是緊急情況時，可以請求送往急救醫院。此外，該頁面也說明了「醫院內從掛號到付款的流程」，諸如掛號、填寫病歷、接受醫師的診療與處理並領取處方箋、付款、拿藥等等。

如果不知道該掛哪個科別，網頁也針對相關症狀列出科別對照表可以查找，並有「手指會話卡」PDF檔可供下載，官方以簡筆圖案繪製的症狀示意圖文，讓旅客可以在語言不通的情況下與醫護人員溝通。

海外旅遊保險

日本國家旅遊局建議遊客應該購買海外旅遊險，否則在日本旅遊時，某些情況下可能需要支付高昂的醫療費用。該網站就有入境後可供投保的旅遊險，投保範圍涵括COVID-19，以保額1000萬日圓為例，6天保費大約是2650日圓（新台幣約565元），且保單還附贈電話口譯、醫療機構轉介安排、免付現金就醫、患者運送、旅遊保護等服務，還可以線上投保。

若是遭遇火災、交通事故時，或有重症患者，應撥打119請消防單位處理；而遇上交通事故、犯罪行為（如竊盜、暴力）時，則該撥打110。

另外，有位台灣網友曾在社群平台Threads分享，她去（2024）年12月感冒了一個多月，症狀也是肺炎加流感，更併發中耳炎，而她當時曾跑兩家診所都被拒收，只好前往機場診所。沒想到的是，她到了成田機場第一航廈的診所後，竟發現裡面有4個醫生，包括2個台灣人、2個日本人，不僅能用英文溝通，遇到院長還可以直接講中文。

對此，她也感嘆，「真的幸好我有去，不然病可能到現在都好不了。可能很少人知道，甚至連在機場工作的人可能有些也不知道，成田機場第一航廈其實是有診所的，而且還不是陽春的那種，是至少可以照X光跟量心電圖的……看完病之後就是等醫生開藥單，我再拿去藥局拿藥這樣，但我就算有公司健保也沒有台灣那樣彷彿只是付個形式的價格。所以各位台灣人真的要珍惜台灣的健保」。

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