上海團遭封殺　邱垂正曝真實原因：台商回台受阻

▲陸委會主委邱垂正3日出席海基會大陸台商春節活動。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

上海賞燈團遭到陸委會封殺，無法出席昨日台北燈節開幕點燈。除了送件時間較晚，陸委會主委邱垂正今（3）日進一步透露「真正原因」，就是上海方面持續阻饒台商回台參加海基會活動，他更警告，未來各地台辦若持續這麼做，我方都會列為入境台灣的審查依據。

台北市長蔣萬安表示，上海團無法參加台北燈節點燈儀式很遺憾，北市皆依慣例申請，希望陸委會審核中的上海團依然可參加，讓建立起的溝通管道跟善意成果可以持續。

海基會今日在台北舉行2025年大陸台商春節活動，出席活動的邱垂正受訪時表示，對於雙城之間的燈節合作，陸委會有同意相關團體進來，至於上海台辦團送件時間「確實是晚了一點」。

▲2025年大陸台商春節活動。（圖／記者陳冠宇攝）

邱垂正也提到封殺的最主要因素，他指出，台商人數最多的地方是上海，但是這幾年當地台商參加海基會活動卻是「寥寥無幾」。他表示，去年上海台辦主任鍾曉敏來台踩線雙城論壇時，陸委會曾透過適當場合告知，我方對陸方惡意阻撓台商回台參加相關活動是不當的，台商也相當反感，我方希望有改善。

但是，今年狀況依舊，邱垂正因此指出，這種惡意阻撓台商回台參加海基會相關活動，是損人不利己的。而這些原因都是我方綜合考量要不要讓上海台辦團組團來台灣的重要因素。

邱垂正強調，未來各地台辦如果仍惡意阻撓台商回來參加海基會的活動，都會列入入境台灣的審查依據與原則，「我們也希望兩岸能夠釋出善意，堆疊善意，讓兩岸關係能夠相向而行，讓兩岸能夠和平穩定、互利互惠、和平共榮」。