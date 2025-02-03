台商嗆賴「當家不要鬧事」　羅文嘉：選錯地方了

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統今（3）日出席海基會主辦的2025年大陸台商春節活動，他致詞結束時被台商當場嗆「當家不要鬧事，台商不要大罷免！」海基會秘書長羅文嘉表示，此議題要回到公民社會、相關選區去提出看法，「他選錯了地方」。

▲廈門台商協會副會長葉永松嗆賴清德總統。（圖／記者陳冠宇攝）

賴清德今早致詞一結束，下方突然有一名台商站出來大喊，「賴主席，當家不要鬧事，台商不要大罷免，以免勞民傷財！」據了解，這名台商是廈門台商協會副會長葉永松。

對此，羅文嘉受訪表示，台灣的民主多元、吵吵鬧鬧，但在吵吵鬧鬧中不斷成長。這場活動除了團拜祝福之外，有關任何兩岸問題也可以在餐敘中交流。

至於有台商提到大罷免問題，羅文嘉說，罷免與否是各個選區、公民團體或個人發起的事，如果有這方面意見，應該回到公民社會、相關選區去提出個人看法，「他選錯了地方」；應該在其他地方大聲講出來會更好。

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者陳冠宇攝）

不過羅文嘉也說，這反映了台灣的民主多元，無論在哪裡的大陸台商朋友，「不要說是習近平在場、宋濤在場，其實大概也都不會有這種事情發生」，這表示台灣的可貴，意見的表達都是台灣任何人的權利。

至於羅文嘉會後會不會找這位台商聊一聊？他說，自己認識葉永松，常有機會見面，每個人都有看法，台灣的可愛可貴就尊重每個人的看法。他可能會跟葉永松說，「你應該去哪裡（講）」，「我們誓死捍衛每個人發表意見的自由」。

之後是否還邀請這位台商來參加海基會春節活動？羅文嘉只說，我們開放報名是不做審查的。另有媒體問，這個行為是否背後有人指導？羅文嘉說，他自己有很多過去經驗，也願意分享，「但是我想我今天過年就是存好心做好事，謝謝」。

談到大陸對台商參加這次活動的施壓狀況，羅文嘉說，從以往到現在，從國際到國內，所有我方主辦的活動，對岸從來沒有不做施壓和干預過。所以他自己覺得並不意外，至於施壓狀況是各種都有。