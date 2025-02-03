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吳豊山喊話台商：向對岸傳達台灣人民和平心聲

▲▼海基會董事長吳豊山出席台商春節活動。（圖／海基會提供）

▲海基會董事長吳豊山。（圖／海基會提供）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會「2025大陸台商春節活動」3日在美福大飯店舉行，海基會董事長吳豊山在致詞時向台商喊話，希望台商協助向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平，兩岸共榮的心聲。

吳豊山提到，台商在過去30、40年間，對中華人民共和國的改革開放做出了很大貢獻，「在各國的台商加總起來，對我國外貿順差的貢獻大家也有目共睹；作為台商娘家的海基會，因此也深感與有榮焉！」

吳豊山指出，兩岸交流、對話、和平發展，是兩岸人民福祉的最大保障，海基會是唯一接受政府委託，處理兩岸人民交流事物的機構，「根據統計，海基會自成立以來，所做的服務案件已經累積了878萬多件。光是去年一年，服務案件就達30萬4224件。」

▼2025大陸台商春節活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼2025台商春節活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

吳豊山也提到，他最近查閱兩岸交流資料，發現國內正式向政府登記的兩岸交流團體，竟然多達700多個，「這些民間團體，有的是縣市性、有的是全國性，而且推動交流的項目從文化、觀光、環保、到醫療、養生、種花養蘭、溫馨家園，可以說琳瑯滿目。」

吳豊山說，這些民間團體雖然各有想法，各有背景，不過整體而言，排斥機艦擾台，排斥統戰分化，希望兩岸對等交流，希望台海和平穩定，在台灣是人同此心，心同此理。

吳豊山提到，兩岸分立分治已經76年，76年表示已經走過三個世代，「兩岸之間，70幾年前，60幾年前，在特定政黨之間，也許有一些恩怨情仇，但隨著時間腳步不斷往前推進，過去總總，都已成為過眼雲煙；兩岸之間今天應該只剩下如何相互理解、相互尊重，進而共同商議如何和平共榮的課題。」

吳豊山說，依據他的理解，這也正是總統賴清德一再強調希望兩岸之間「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」的原因。

▼總統賴清德、陸委會主委邱垂正、經濟部長郭智輝、海基會董事長吳豊山、海基會秘書長羅文嘉皆出席活動。

▲▼海基會董事長吳豊山出席台商春節活動。（圖／海基會提供）

吳豊山強調，台商平日在兩岸之間來來去去，如果能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋樑，「今天本人除了祝賀大家新年快樂，祝賀大家事業更興盛發達之外，也要拜託大家，隨時向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平，兩岸共榮的心聲。」

吳豊山還說，「至於在中國大陸以外的台商朋友，我也同樣要拜託大家，告訴您們駐在國的朝野：台灣人民愛好和平，而且一直與人為善。」

吳豊山提到，過去兩個多月，他在海基會接待了一些台商團體的領導人，其中不少人說，台灣內部現在好像很混亂，「這些朋友這樣說的時候，好像很憂心。我今天要利用這個難得的機會跟大家報告：中華民國是個民主國家，民主政治本來就是吵吵鬧鬧的政治，但是只要亂中有序，國家就會在吵吵閣鬧中不斷改善，不斷進步。」

吳豊山強調，「這當中難免也會生出不肖叛國份子，但這些人都被人民唾棄，甚或判刑入獄。所以我要請大家不必擔心娘家；幾十年來，台灣都是在吵吵開鬧、政黨攻防、眾聲喧嘩中持續改革進步，並且榮耀地成為全球前段班的國家。」

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