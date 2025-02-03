賴清德「今年超過一半企業家要幫員工加薪！」　這才有良善循環

▲總統賴清德出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德3日出席「2025大陸台商春節活動」時，承諾會讓企業界維持好的投資環境，持續檢討水電、土地、人力、人才，讓企業家可以持續發展；同時，他也談及對2300萬人民的照顧，基本工資連年調升，軍公教也加薪，他更透露，有超過一半以上企業家打算今年幫員工加薪，「台灣總體經濟在成長，企業有賺錢，員工因此得到加薪，不管在公營單位或私營單位，這個社會才會欣欣向榮，內需才會好，才會有一個良善循環」。

賴清德表示，在台灣各行各業2300萬人共同努力的結果，去年（2024年）相較於國際社會交出一張不錯的成績單，「經濟成長率有4.3%，亞洲四小龍之首，也贏過美國、歐盟等主要國家，這都是大家共同努力的結果」。

賴清德說，這反映在社會生活上面，股市都維持在2萬點以上，特別留意經濟副指標，今年元旦跨年，來自日本、韓國、美國天團都來到台灣表演，台語歌后江蕙息影十年現在也打算復出。看得出來台灣社會這幾年經由大家努力，經濟持續在進步發展。

賴清德表示，政府責任一定要建立一個讓企業家有更好發揮空間，讓台灣能夠持續進步。他說，第一，要促進台灣經濟發展方案，包括歡迎台商回台投資方案，鼓勵立足台灣企業加碼投資台灣專案，或是協助中小企業投資台灣專案，這個都會持續，繼續推動到2027年。

另外，是投資抵減延長部分，賴清德說，這也送到立法院去，渴望投資抵減措施能夠持續推動。不僅僅這次投資抵減，也特別囊括新創與中小企業，希望大型國際產業在發展的時候得到政府幫助，中小企業也可以，新創企業也可以。

賴清德承諾，會維持好的投資環境，會持續檢討水電、土地、人力、人才，讓企業家可以持續發展，很特別有三個經濟發展要素，維持得很好：第一是利率，我們會控制住，不讓我們企業投資資金成本增加；第二匯率維持穩定，我們知道目前全世界地緣政治變化，包括新的國際上的貿易作為會產生，央行與行政院會努力維持穩定匯率；第三，我們物價通膨也會維持穩定。

賴清德表示，大家應該都有注意到，過去一段時間，因為Covid-19的影響、地緣政治影響，美國、歐洲、日本、韓國他的CPI大概都在9%左右。台灣大概是表現相對來說還不錯，百分之三點多。2024年控制在百分之二，2025年可望CPI控制在百分之一點八、一點九左右，也就是說希望企業家努力，政府有責任建構一個更好的環境讓大家發揮。

賴清德在談及自己的使命時，特別談到他會照顧2300萬人的生活。他說，政府利用台灣經濟成長所收的稅金來照顧中小企業、弱勢，他跟大家說，現在基本工資調整，前總統蔡英文八年調升八次，把22000調升27470元，他就任總統第一年也調整基本工資，現在基本工資最低是28590元。

賴清德指出，軍公教也加薪，因為經濟成長，基本工資調升，軍公教也調升。蔡英文最後一年調升4%，今年也調升3%。他特別強調，他非常感謝台灣私人企業企業家，根據統計，有超過一半以上企業家打算在今年幫員工加薪。台灣總體經濟在成長，企業有賺錢，員工因此得到加薪，不管在公營單位或私營單位，這個社會才會欣欣向榮，內需才會好，才會有一個良善循環。