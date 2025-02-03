醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見

▲黎巴嫩一名男子與妻子發生性行為後，居然染上「陰莖食物中毒」。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩一名38歲男子因生殖器紅腫、結痂，前往泌尿科醫生求診，經檢測證實感染仙人掌桿菌（或稱蠟樣芽孢桿菌，Bacillus cereus），推測男子是與妻子發生親密行為後，因嚴重腹瀉與嘔吐，導致細菌經皮膚滲入生殖器，成為全球首例「陰莖食物中毒」病例。

據《每日郵報》報導，男子在病發前與家人共進晚餐，不久後出現劇烈腹瀉與嘔吐，後來陰莖還出現了腫脹、結痂等症狀。男子的症狀持續一周未見改善，於是他決定前往貝魯特美國大學醫學中心就醫和接受檢查。醫生取樣培養後，發現感染源為仙人掌桿菌。

仙人掌桿菌常見於長時間存放的米飯中，食用後可能會引發食物中毒，但出現在生殖器官卻非常罕見。醫生推測，男子在發生性行為後隨即感到腸胃不適，可能導致帶有細菌的嘔吐物或糞便接觸到生殖器。由於性行為會影響血管狀態，增加皮膚對細菌的滲透性，使得細菌輕易侵入體內，引發感染，所以才引發了這起罕見的病例。

目前，男子的病例已被收錄於《醫學與外科年鑑》之中，醫界認為這是文獻中首例由仙人掌桿菌引發的陰莖感染，因為它與過往通常由Α型鏈球菌所引起的生殖器感染有所不同。研究人員也證實，男子的陰莖在發生性行為後接觸到腹瀉與嘔吐的穢物，很可能是引發感染的關鍵因素。

後來，男子使用了具有強效抗菌作用的抗生素「褐黴素」（Fusidic Acid），並依照醫囑定期清潔傷口，暫停性行為與手淫，最後在一個月後完全康復。醫生提醒，仙人掌桿菌會在進食後30分鐘內引發不適，雖然症狀通常會在24小時內緩解，但民眾仍應謹慎防範，避免食用存放過久的米飯。