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黎巴嫩陸軍司令當選總統！宣誓終結以色列占領　將放棄依賴真主黨

▲▼黎巴嫩陸軍司令奧恩（Joseph Aoun）當選總統 誓言終結以色列占領。（圖／路透社）

▲黎巴嫩陸軍司令奧恩（Joseph Aoun）當選總統，他在就職演說時宣誓，將推行「不依賴真主黨」的防禦戰略，全靠國家力量終結以色列占領。（圖／路透社）

文／中央社

黎巴嫩國會9日舉行總統選舉，軍隊總司令奧恩在第2輪投票中當選，結束這個危機四伏、受戰爭打擊中東國家逾兩年總統懸缺的狀態，也凸顯伊朗支持的真主黨影響力已遭削弱。

法新社報導，主要候選人在今天稍早的首輪投票中未能取得當選所需的多數選票。第2輪投票後，國會議長柏瑞（Nabih Berri）宣布奧恩（Joseph Aoun）在128席國會中拿到99票時說：「本席宣布，奧恩當選總統。」

在當選之後對國會首度發表演說時，奧恩表示，黎巴嫩將邁入新階，他將推動不依賴真主黨的防禦戰略，並終結以色列在黎國領土的佔領。

他說：「今天，黎巴嫩史上一個嶄新階段開始了。」奧恩同時表示，他將會很快針對任命新首相召集國會協商。在以色列與什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）爆發災難性戰爭之後，他矢言武器將由「國家壟斷」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在社群平台X發文歡迎奧恩成為黎巴嫩領導人。

他寫道：「我期盼這個選擇將有助於穩定、有助於黎巴嫩及其人民更美好的未來，並且有助於睦鄰關係。」

伊朗駐黎巴嫩大使館也對奧恩當選表示歡迎，在X上的發文寫道：「我們為奧恩將軍當選向兄弟般的黎巴嫩表達祝賀之意…我們期盼在不同領域上，都能以符合我們國家共同利益的方式開展合作。」

路透社報導，真主黨在去年戰爭中遭遇重創、其敘利亞盟友巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）上個月遭到推翻後，上述選舉結果反映出黎巴嫩，以及更廣泛中東地區權力平衡上的轉變。

此一結果同時顯示，沙烏地阿拉伯對黎巴嫩的影響力因伊朗和真主黨而黯然失色多年後，已經出現復興的跡象。

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