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宣布爭取連任黨主席　王婉諭：台灣社會依然需要時力

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

文／中央社

時代力量黨主席王婉諭今天說，她已爭取連任時力黨主席，將承繼進步本土路線，堅守國家正常化與社會正義主張；以反對中共侵略、建立乾淨政治為前提，在2026年地方選舉與在野小黨合作推出候選人。

王婉諭晚間在臉書發文表示，她已登記參選這次時代力量的黨主席選舉，爭取繼續連任的機會；經過4年立委、近2年的主席任期，「我非常確信，台灣社會，依然需要時代力量」。

王婉諭說，這份相信來自很多親自接觸的陳情、來自很多小小的政策推動、來自於一個又一個重要但不一定被看見的法案；在時代力量每個政治攻防、每個政策推動，背後都有在乎的價值，時代力量是那個「理想」得以實現的地方。

王婉諭指出，過去時力犯了很多錯，讓很多支持者惋惜、也讓很多參與者難過。但現在的時力正在變得更好、每一天都在自我修正，時力是政策辯論可以發生的場所、是社會有志之士與青年朋友可以投身政治、實現理想的平台。

王婉諭表示，時力存在的意義，是會在混亂的政局中，發出理性的聲音，替那些沒辦法說話的人，把話說出來。時力不會一夕之間變成一個多了不起的政黨，但她必須盡力讓時力變成受人尊敬的政黨，用對的方式，穩定的成長茁壯。

王婉諭說，如果有幸擔任新任黨主席，她希望帶領時代力量做到3件事，第一，承繼創黨以來「進步本土」的路線，堅守「國家正常化」與「社會正義」的主張，遏止濫權者破壞憲政制度，制衡有權者把國家人民當成籌碼進行政治對抗。

王婉諭表示，第二，以「反對中共侵略」、「建立乾淨政治」為前提，在2026年的地方選舉，團結一切可以團結的力量，與本土在野小黨、在社會各界捲起袖子、實現理想的有志之士攜手合作，在各層級的選舉，推出讓人民眼睛為之一亮、不需要猶豫的候選人。

王婉諭說，第三，時力須完成「二次創黨」工程，在下個10年，成為主張明確、方法具體、可以讓人民信任、託付的政黨。除完善黨內制度規章修正，更要提出具體可行的基本主張與政策綱領，號召更多對現狀感到憂心的民眾，把理念轉化為政治改革的具體行動。

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