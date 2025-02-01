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欠薪3千殺人棄屍！冷血工頭隔天照吃年夜飯　邀妻跑路被拒絕

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄方姓男子失蹤5天後，被發現棄屍在屏東滿州。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市方姓男子（61歲）在小年夜（1月27日）為了3000元的工資，找施姓工頭（51歲）要債，不料卻遭施男殺害還棄屍在屏東滿州山區，據了解，施男在外積欠地下錢莊債務，他殺了方男棄屍後，搶走方男20萬金飾變賣後，隔天除夕夜晚上還若無其事的回家陪家人吃年夜飯，飯後向老婆供稱欠債要跑路，想約老婆一起走，但老婆因有正常工作拒絕，施男於是獨自一人逃往台南等地，最後在南投落網。

平時打零工維生的方姓男子27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，但壞消息在1月31日傳來，方姓男子的屍體被棄置在滿洲，涉嫌行兇的施姓男子則在中部落網。

據了解，方姓男子是27日在楠梓區保齡球館前搭上施姓工頭的休旅車後座，就失去聯絡，根據家屬說法，這部車輛的駕駛者是方男的老闆，兩個人日前因為工資問題起了爭執。

▲失蹤方姓男子2年前照片，失蹤時為平頭，穿灰色外套以及拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲失蹤方姓男子最後身影，現在已經成了冰冷遺體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據指出，方男上了施男的車子後，車子一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋內就債務問題進行談判，疑似因此起了口角衝突，施男趁方男不注意，突然掏出水果刀猛刺方男致死，再用休旅車將方男載到屏東滿州丟棄，不過，方男是死後遭棄屍還是重傷遭丟棄後才死亡？仍有待檢方進一步調查釐清。

據了解，行兇施姓工頭（51歲）在鳳山殺害方男後，載往屏東滿州棄屍，在大年夜（1月28日）晚上還回到左營的家中，若無其事的吃年夜飯，飯後向老婆表示「外面欠了很多錢要跑路」，想約老婆一起跑路，但老婆因為有正當工作而拒絕，施男於是自行開車離開，最後一路往北逃逸，最後1月31月在南投落網。

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