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社會 社會焦點 保障人權

為了1300元工錢起糾紛　高雄父子聯手痛毆爽約工人

▲▼三民一打架 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方將涉嫌打人的黃姓父子帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子（40歲）日前向黃姓老闆（50歲）預支了1300元的工資，不料拿了錢後卻沒去工作，老闆24日晚上10時許帶著兒子（20歲）到三民區建國三路找陳男理論要錢，雙方起了口角糾紛，黃男父子聯手毆打陳男，警方獲報趕到時，黃男父子已經離開，警方仍循線將兩人約談到案，並在訊後依傷害罪嫌函送。

三民一分局長明派出所是在24日晚間10時30分許接獲報案稱在三民區建國三路騎樓有糾紛，警網到達現場時已無糾紛情事，員警遂向在場的陳男（40歲）等3人釐清事件發生經過。

▲▼三民一打架 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方到場向陳男了解事發經過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經了解，黃男（50歲）向陳男（40歲）索討欠款1300元不成，黃男同行的兒子黃男（24歲）遂出手毆打陳男，隨後陳男又遭黃男（50歲）拉扯，員警獲報到場時未發現糾紛，遂將留在現場的陳男等3人帶返釐清事件發生經過，已掌握鎖定黃男等2人身分，循線追緝2人到案說明，全案依刑法妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌偵辦，另併依違反社會秩序維護法第87條移請裁處。

警方呼籲，民眾遇有糾紛，應冷靜理性溝通並循正當途徑解決，絕不可因一時的衝動或不理性行為誤觸法網，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸。

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