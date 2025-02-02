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報復川普！　加拿大宣布：對1550億美元美國商品加徵25%關稅

▲▼加拿大總理杜魯道,墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（組圖／路透）

▲ 加拿大及墨西哥將對美國關稅祭出報復。（組圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普1日簽署行政命令，對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收高額關稅，履行其競選承諾之一。墨西哥總統立即下令對美國商品徵收報復性關稅，加拿大總理也宣布，將對價值1550億美元（約新台幣5.1兆）的美國商品徵收25%關稅。

根據BBC，川普批准對墨西哥進口商品徵收25%關稅後，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在X發文宣布，「我已指示經濟部長，實施我們持續制定的B計畫，其中包括保護墨西哥利益的關稅與非關稅措施」，但未提供進一步細節。

加拿大總理杜魯道也在X上表示，「美國已經證實，自2月4日起將對大多數加拿大商品徵收25%關稅，對能源徵收10%關稅」，「我今天會見地方首長和內閣成員，稍後將與墨西哥總統薛恩鮑姆通話」，「我們並不希望如此，但加拿大已經做好準備。我今晚將向加拿大人發表談話」。

他在美東時間1日晚間9時（台灣2日上午10時）過後召開記者會，首先稱他希望直接與美國人對話，強調川普關稅將直接影響物價與美國經濟，並提及美加深厚的夥伴關係，隨後宣布將對價值1550億美元的美國商品徵收25%關稅。

杜魯道警告，這項措施將「影響深遠」，範圍涵蓋酒類、水果和果汁（包括柳橙汁）、蔬菜、香水、服飾，還有家電、體育用品與家具，以及木材和塑膠等材料。對其中300億商品的關稅將於4日生效，另外1250億商品則於21天內生效，以便加拿大企業和供應鏈尋找替代方案。

卑詩省省長尹大衛（David Eby）稍早則發表電視談話，指控川普關稅「徹底背叛兩國間歷史紐帶」，相當於「向值得信賴的盟友與朋友宣戰」。

他宣布，卑詩省所有省級酒類商店將停止從支持共和黨的「紅州」購買美國酒，並將這些品牌下架，且強調這只是回應的第一步。而除卑詩省以外，安大略省也正考慮下架美國酒。

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