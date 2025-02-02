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大陸 大陸焦點 特派現場

機上撿到鞭炮！　機場安檢遭質疑後說：我們受過專業訓練

記者陳冠宇／綜合報導

一位大陸網友發影片表示，自己近日乘坐一架由桂林飛廈門的航班時，疑似在座位下方撿到一小節鞭炮。事件引發對於安檢的質疑，航空公司客服把問題推給機場，桂林兩江國際機場則表示，「我們這邊受過專業訓練，請旅客們放心」。

近日，一位大陸網友發文稱，自己1月31日乘坐山東航空由桂林飛往廈門的SC2270航班時「發現炮仗」，影片顯示，該網友展示在機艙內撿到的一小節鞭炮。當時飛機已處於載客狀態，此類煙火爆竹易燃易爆物品不能帶上飛機。

發文的網友在影片評論區回應其他網友「安檢能過去嗎」的問題時表示，「我也不知道，撿到的，在我座椅下方。」

該航班於1月31日15時07分從桂林兩江國際機場起飛，16時13分降落至廈門高崎機場。

大陸媒體起初聯絡山東航空客服，對方回應稱，鞭炮不能帶上飛機，安檢問題應由機場負責。

▲▼山東航空班機上發現一節鞭炮。（圖／翻攝自微博）

▲山東航空班機上發現一節鞭炮。（圖／翻攝自微博）

事件發酵後，山東航空客服改口說，目前已關注到相關情況，現正會同有關單位進行調查核實，還強調「煙火製品及仿真品，如煙花爆竹、煙餅、黃煙、禮花彈等禁止運輸。」

至於安檢受到質疑的桂林兩江國際機場，一開始稱沒聽說事件，工作人員後來則表示已注意到此事，正在調查核實，具體情況要等待調查結果，並強調「請相信我們的（安檢）工作。我們這邊受過專業訓練，請旅客們放心」。

此事引起網友熱議，有網友表示：「按說國內機場安檢很嚴格的，這類煙花更像是個玩具，不然不應該檢查不出來」、「如果帶了煙花進候機室，肯定能夠檢查出來，現在等結果吧，這事肯定會有通報」；但也有網友質疑安檢的程序「令人細思極恐」。

對此，有大陸律師提醒，如果影片是真的，機場的安檢人員及飛機機組人員都可能受到相關處罰。如影片造假，發文者需承擔刑事責任。

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