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大陸 大陸焦點 特派現場

四川屁孩往化糞池丟鞭炮…多輛車被炸翻　警方將男童上銬帶走

記者廖翊慈／綜合報導

四川資中一名男童30日將鞭炮扔入一處化糞池，導致化糞池井沼氣爆炸，周遭多輛車受到波及，其中一輛林肯牌SUV更是當場被炸翻，一旁的奧迪等豪車也有不小的損壞。附近居民隨即報警，該名扔鞭炮的男童遭一群警方圍住，還被上銬帶走。

綜合陸媒報導，該起事故發生在四川內江資中縣水南鎮春嵐北路中鐵停車場內，路面上停放有多輛豪車。附近一店家的監視器畫面顯示，事故發生前，一名年紀約為國小生的男童蹲在車輛中間，點燃了一個鞭炮，並扔進井蓋內，隨後男孩快速離開了現場。

▲▼四川屁孩往化糞池丟鞭炮遭警方上銬。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川屁孩往化糞池丟鞭炮遭警方上銬。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川屁孩往化糞池丟鞭炮遭警方上銬。（圖／翻攝自微博）

▲遭鞭炮炸開的停車場。（圖／翻攝自微博，上同）

網傳畫面顯示，男童離開大約5秒後，井蓋先被噴飛，停車場草皮瞬間炸開，大量土塊衝上天空，上頭的車輛也受到衝擊，直接先翻車頂朝地，周圍的民眾嚇得報警。

一輛林肯牌SUV旋轉半圈後，四輪朝天落在炸開的孔洞旁，除此之外，還有一輛奧迪A8的後照鏡被炸壞，一輛LEXUS前車門受損嚴重，一側後車窗被震碎，多輛車有輕微擦傷。目前停車場內原有的車輛，已全數被移出，爆炸現場被圍上了圍擋。

所幸，當時受損的車輛中都沒人，肇事男童也及時撤離現場，一名女子從附近路過僅僅幾秒後，就發生了爆炸，幸運逃過一劫。一名目擊者表示，事故沒有造成人員傷亡。

▲目前現場已被圍起。（圖／翻攝自微博）

▲目前現場已被圍起。（圖／翻攝自微博）

因受損車輛價值不菲，車輛維修費用可能高達數十萬元（人民幣，下同）。還有停車場路面被損壞，地下管道受損嚴重，有網友粗略估計，損失可能近百萬。

有目擊者拍到，後續來了大批警方到場控制現場，一名疑似男童的家長站在男童身邊，向警方了解事情。男童則一臉茫然被警方上銬後，上了警車。

▲男童被警方上銬帶走。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼四川屁孩往化糞池丟鞭炮遭警方上銬。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川屁孩往化糞池丟鞭炮遭警方上銬。（圖／翻攝自微博）

▲男童被警方上銬帶走。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片也引起網友熱議，「年紀太小了，千萬別放過」、「這沒幾百萬可下不來，論熊小孩闖禍新高度」、「年年都有，就是不好好教，這回好好賠吧」、「大過年的來報答父母」、「熊孩子上銬那會兒我笑暈了，震撼教育」。

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