大年初一放鞭炮「賓士燒成廢鐵」！陸正妹車主淡定比YA…全場看傻

▲正妹車主的賓士愛車燒成廢鐵，淡定在旁比YA。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸江西省九江市1月29日發生火燒車意外，一名正妹車主開著賓士豪車回村過年，沒想到愛車遭到村民鞭炮引起的火勢波及，整輛燒成廢鐵。不過她並沒有因此生氣，而是在愛車的骨架旁比「YA」的手勢拍照，淡定的態度令許多網友看傻眼。

綜合陸媒報導，這名熊姓正妹1月29日開著豪車回村，與另一輛日系轎車一同將車輛停放在祠堂前。不料當時許多村民在祠堂放鞭炮，鞭炮的紙屑落在日系轎車上，隨即引發大火，熊女的賓士豪車因此遭到波及。

▲▼正妹車主的賓士愛車燒成廢鐵，淡定在旁比YA。（圖／翻攝抖音）



由於火勢發展迅速，還不斷伴隨爆炸聲出現，村民受到驚嚇，全都躲得遠遠的，並且大喊「著火了，快來滅火」。遺憾的是，火勢一發不可收拾，等到成功撲滅時，2輛車都只剩下骨架。

對此，熊女並沒有驚慌失措，表現得相當從容，還在愛車的骨架旁比出「YA」及「讚」的手勢拍照，並且向大家祝福「祝大家新的一年紅紅火火。」

▲▼正妹車主表示，得知消息的時候立即趕過去，但已經來不及了。（圖／翻攝抖音）



熊女對此表示，當時車輛停放在祠堂前約30分鐘，突然被告知愛車起火了，實在有點無奈，畢竟新車買到現在也只有一年左右，後續再跟保險公司協商該如何賠償。

不少大陸網友看見熊女的淡定態度，不禁傻眼回應，「不要難過了姐姐，車沒了至少車貸還在」、「心態真的好」、「第一次看到車被燒了還那麼開心」、「這大戶人家過節就是豪氣，燒真車啊！」