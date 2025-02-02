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大陸 大陸焦點 特派現場

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

記者陳冠宇／綜合報導

近日四川資中縣一名小男孩因將鞭炮扔進化糞池，引發爆炸，導致多輛豪車受損，包括林肯、奧迪、LEXUS等，外界粗估賠償金額高達580萬元（人民幣，下同；約合新台幣2658萬元），更傳出男孩爸爸打算賣房子賠償鉅款，但是當地房價不高，賣房可能還是無法完全賠償豪車的損失。

1月30日下午，大陸網友發布的影片顯示，在四川內江資中縣一處地面停車場內，路面上停放有多輛豪車。事故發生前，一名大約10歲左右的男孩在車輛中間點燃了一個鞭炮並扔進了井蓋內，隨後男孩快速的離開了現場。

約幾秒鐘後，從車輛中間的地面上冒起了紅色的火焰，並伴有大量的白煙，數秒後發生了劇烈的爆炸，黑色泥漿噴射高達數公尺，一輛停放在附近的林肯牌SUV車輛被掀翻到空中，旋轉半圈後四輪朝天落在了幾公尺外的路面上。

▲▼現場車輛被波及。（圖／翻攝自微博）

▲現場車輛被波及。（圖／翻攝自微博，下同）

除了這輛被掀翻的車外，還有一輛奧迪A8的後照鏡被炸壞，一輛LEXUS前車門受損嚴重，一側後車窗被震碎。除此之外，還有多輛車有輕微擦傷。

地下的井疑似是個化糞池或者雨水井發酵，裡面存儲了大量沼氣，鞭炮點燃了沼氣後，導致發生劇烈爆炸。

事後，大陸網友紛紛留言幫忙「估價」：奧迪A8L，看輪轂至少中配，價值80萬左右；Range Rover，更是高達300萬；那輛被炸翻的林肯，也是50萬左右的純進口車；保時捷卡宴，100萬左右；LEXUS ES，60萬左右。

▼網友盤點男孩炸毀的豪車。

▲▼男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」。（圖／翻攝自微博）

網友接著說，再加上一旁可能被砸傷的保時捷，「這一算，賠償的話，一百萬肯定不夠」，「據消息人士透露，上述事故的賠償金額高達580萬」。

目前，上述惹禍的男孩及家長都已被警方帶走，而據說小孩的家長也疑似開始賣房賠償這筆鉅額損失。但是考慮到當地房價較低，即使賣掉房子也不一定能完全賠償這些豪車。

有律師談到，男孩將鞭炮扔入化糞池致爆炸多輛車被掀翻，車主若投保，保險公司可能會代位賠償，然後向監護人追償。

▼現場車輛被波及。

▲▼現場車輛被波及。（圖／翻攝自微博）

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