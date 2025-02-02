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蔡英文《泰晤士報》談川普團隊互動　「這是讓川普站我這邊的方式」

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

▲前總統蔡英文在接受英國媒體訪問時，回憶跟川普第一任期的政府團隊互動的方式。（資料照／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

英國媒體《泰晤士報》2日刊登一篇前總統蔡英文的專訪報導，題為「我領導台灣八年——這是我讓川普站在我這邊的方式」（I led Taiwan for eight years — this is how I kept Trump on my side）。蔡英文在訪談中，回憶跟川普團隊第一任期的互動，兩國團隊是以「強而有力、頻繁且清晰」的方式建立聯繫基礎。

報導中指出，蔡英文目前仍是台灣政壇重要的人物，是民進黨的重量級人物，也是台灣對華府具有魅力的關鍵人物；而現任的總統賴清德也形容，蔡英文是台灣在國際舞台上，表達立場的最佳代言人。

報導首先點出，美國總統川普在他的第一任期內，是台灣的堅定支持者，他跟蔡英文都是在2016年當選；而川普在這個任期，已經呼籲中國國家主席習近平協助結束烏克蘭戰爭，這也引起外界的擔憂，認為北京可能迫使川普在任何協議中，削弱對台灣的支持。

文中也點出，在川普去年的競選活動中，多次批評台灣沒有為美國所提供的「保護」，付出相應的資金，並認為現在台灣的國防支出佔GDP的2.5%，應該提升到10％。

蔡英文在訪談中表示，有收到這樣的訊息，非常樂意討論如何加強台灣的國防能力。她說，我們需要跟美國團隊交涉，需要做什麼，什麼是最好的，什麼是最明智的。

蔡英文回憶表示，在川普的第一任期，跟川普政府的溝通上，她的團隊是以「強而有力、頻繁且清晰」的方式建立聯繫基礎，兩國政府的團隊，在經濟、教育和文化方面，也取得實質進展，「我對於川普團隊的合作記憶，是積極的」。

對於「川蔡熱線」一事，蔡英文在2016年時與川普通了電話，祝賀他勝選並討論了政治、經濟和區域安全議題，這是1979年美國與中國建交以來，台美領導人之間的首次通話。

不過也因為這次的通話，惹怒了北京。蔡英文表示，她沒有辦法透露更多有關溝通方式的訊息，不過她強調，在隨後的合作上，台灣取得一些重要軍事採購的批准，感到非常感激。

對於烏克蘭戰爭，蔡英文表示，她相信北京正在密切關注烏克蘭戰爭，並且試著從衝突中吸取教訓，「我希望他們吸取教訓，在台海發動戰爭，將會使他們付出巨大的代價（指軍事、政治與經濟層面），他們在考慮這一點時，應該要更加謹慎」。

另外，蔡英文在卸任後，曾出訪捷克、法國、比利時與加拿大，原本也規劃訪問英國，但因為碰上英國的外交部長訪問北京，導致她原本訪問英國的計劃被迫推遲。蔡英文受訪時表示，這令人失望，但她也理解這個決定。

接著，對於川普政府的新局勢，《泰晤士報》以「一場盛大的討價還價」（A grand bargain）為小標題指出，川普新政府的作法還不太明確，川普的顧問團有友台的國務卿盧比歐（Marco Rubio）但也有在中國擁有巨大商業利益的馬斯克（Elon Musk)。

該文則指出，蔡英文在爭取國際支持時，不僅強調經濟實力，也強調跟西方世界的「共同價值」，也就是自由、法治與人權。蔡英文受訪時說，台灣因為半導體產業享譽全球，但世界應該要知道的是，台灣不僅僅是一個領先的晶片製造商。

蔡英文談及台灣在2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，「這並不容易，但我為台灣人民感到驕傲」。她強調，「這是一個美麗的故事」。

在台灣的統獨議題上，該文表示，北京批評蔡英文是分裂主義、台獨人士，但是民進黨的立場是，台灣不需要宣布獨立，因為台灣其實已經宣布獨立了。

對此，蔡英文表示，「我們幾乎只能靠自己！」她說，我們有政府、司法系統、國軍，以及跟世界其他國家進行的國際關係與貿易，「我們已經擁有了一切」。

蔡英文表示，世界如何定義，不僅是台灣如何描繪自己的問題，世界應該要有足夠的勇氣，承認台灣的存在，但她也知道這存在風險和困難。

最後，蔡英文表示，在擔任總統期間，她的兩岸政策立場，是維持台海和平穩定的現狀。她說，由於不斷受到威脅與外交孤立，台灣面臨獨特的挑戰，儘管面臨挑戰，民主仍然可以在台灣紮根，而且蓬勃發展。她強調，今天台灣在國際舞台上佔據重要的地位，任何人都不應該低估，台灣得之不易的自由與民主的堅定決心。

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