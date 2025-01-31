影／蔡英文攜愛犬陽明山走春！　靠「這一味」收服「公認的帥哥」

記者郭運興／台北報導

今（31日）大年初三，前總統蔡英文貼出一段「走春影片」，片中她與愛犬樂樂和鳳梨妹至陽明山走春，沿途她也拿出肉乾零食收服路邊毛小孩，她更稱讚這是「公認的帥哥」，最後蔡英文也提醒大家充滿元氣出門走走、活動活動筋骨吧！

蔡英文初三貼出「走春影片」，她表示，今天是初三，樂樂跟鳳梨陪她去爬山，大家這幾天假期都有吃飽、睡好嗎？有的話，今天可以充滿元氣出門走走。沒有的話，還是趕快起床，出門活動筋骨吧！

影片中，她牽著樂樂幽默表示「牠爬山很輕鬆很有節奏，不像妹妹鳳梨妹好像在拉馬車、牛車一樣」，沿途她們也吸引路邊不少毛小孩關注，愛狗的小英當然沒錯過機會，隨即拿出肉乾零食餵食，成功收服「公認的帥哥」，最後下山她也不忘親切的與路邊民眾揮手打招呼。

▼前總統蔡英文帶愛犬走春。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▼前總統蔡英文用肉乾零食收服毛小孩。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

特別的是，副總統蕭美琴也在此貼文留言，她表示「好羨慕妳可以自由在外面散步」，蔡英文則回應「下次約賴清德我們一起去爬山」，兩人幽默的對話逗樂不少網友。

▼前總統蔡英文帶愛犬走春，不忘與民眾揮手打招呼。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）