影／卸任後首次春節！蔡英文拜年影片換主角　超萌互動曝光

▲蔡英文偕愛犬樂樂拜年。（圖／蔡英文辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

前總統蔡英文迎來卸任後第一個春節，照往例發行春聯，且魅力不減，在支持者間仍相當搶手；而蔡英文也親自錄製影片向支持者拜年，今年最大「亮點」便是愛犬樂樂一同出鏡。頭戴「舞獅帽」的樂樂在蔡英文懷中仍不安分，蔡英文提醒牠要看鏡頭「你要用笑容，ok？」；後來樂樂被蔡英文另一隻愛犬鳳梨妹吸引，一直想要掙脫，蔡也寵溺道「牠妹妹（鳳梨妹）在旁邊」，展現超萌互動，退休生活不孤單。

蔡英文迎來卸任後第一個春節假期，雖已不是總統身分，仍然發行春聯供支持者張貼。去年蔡英文是跟時任立委蔡培慧、愛貓蔡想想一同拍攝拜年短片，而今年的主角則換成愛犬樂樂。

影片中，蔡英文拿起印有自己名字的春聯表示「豐衣足食，好祝安行，新年快樂」；後來又抱起戴著「舞獅帽」的樂樂一同向民眾拜年。對於在懷中不安分的樂樂，蔡英文也提醒要面對鏡頭，「你要用笑容，ok？」樂樂有一度想要跳出蔡英文懷中，讓一旁幕僚忍不住大喊「樂樂！」蔡英文也笑著曝光原因「牠妹妹（鳳梨妹）在旁邊」。

蔡英文愛犬樂樂更是台灣第一隻小型搜救犬，在2016年台南維冠大樓倒塌時，曾進入大樓搜尋受困者；樂樂於2020年退役後，2021年由蔡英文收養。蔡英文也養了蔡想想、蔡阿才兩隻貓，而除了樂樂、鳳梨妹外，還有3隻退役導盲犬Bella、Bunny、Maru，不過都已離世。