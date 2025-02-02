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白宮：COVID-19源自中國實驗室　是「可證實的事實」

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲白宮：COVID-19源自中國實驗室是「可證實的事實」。（圖／路透）

文／中央社

美國中央情報局（CIA）日前公布文件顯示，COVID-19病毒更可能源自實驗室。白宮新聞秘書李威特1日簡報時說，COVID-19源自中國武漢的實驗室，這是「可以證實的事實」。

美國總統川普的中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）早已表示，上任後要優先釐清COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源問題。他日前表示：「這是我（上任）第一天要做的事。如你所知，我曾公開表示，我認為我們的情報、科學及常識全都顯示COVID源自武漢病毒研究所發生洩漏。」

他說：「但是中情局沒有作出此一評估或至少沒有將評估公開，所以我將專注於此，會研究情資並且確保公眾知悉中情局不會再袖手旁觀。」

李威特（Karoline Leavitt）在新聞簡報中被問到川普計劃如何回應中情局的「額外情資」時指出：「佩服雷克里夫向美國人民揭露此一事實真相…我們現在知道那是可以證實的事實（confirmable truth）。」

她表示：「我想指出的是，幾年前，當我在這個新聞中心工作時，川普總統曾在這個講台上就COVID-19向美國人民簡報。他表示，COVID很可能來自中國武漢的一個實驗室。這個房間裡許多人因此嘲笑他，說他在散布陰謀論。」

李威特接著說：「他並沒有。我們現在知道這是可以證實的事實。拜登政府本來有機會讓美國人民知悉此事，但出於某種原因他們選擇不這樣做。」

雷克里夫上任後，中情局25日公布最新評估報告，認為引發COVID-19疫情的病毒最有可能起源於實驗室，將矛頭指向中國。

白宮上述表態已在科學界重新引發論戰，升高政治緊張，尤其是在美中關係上。

 
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