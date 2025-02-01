彩券行「撈到丟棄刮刮樂」　他揭真實金額！網曝：撿到1張中2000

▲過年刮刮樂超夯。（示意圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

小心明明中獎，卻肉眼沒發現！一名網友熱心指出，親戚曾經營過彩券行，每個月從丟棄中的刮刮樂裡，能撈到幾千元「意外之財」，而過年許多人都會買刮刮樂試手氣，務必多1步驟確認有無中獎，千萬別讓財神從手中溜走了。文章曝光後，不少網友舉手坦言，「我也有過隨手撿一張，結果中兩千！」

一名網友在Threads透露，親戚之前開過彩券行，曾說過客人丟掉的刮刮樂，如果撈出來再一張一張重新兌獎，平均每個月可以撈到好幾千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而過年期間是刮刮樂的高峰期，原PO熱心提醒大家丟棄前，務必檢查完沒中獎才丟掉。

底下網友回應，「現在很難，大家都自己用手機掃QR Code」、「所以刮完覺得沒中的都撕破，我得不到的別人也別想撿」、「1000、2000元面額的，一定會給店家刷」。

也有網友點頭直呼，「這是真的（前彩券行員工路過）」、「偷偷說...曾經在桌上回收盒看到一張一大區塊沒刮開的，我們撿起來刮開後就中獎了」、「我那天看到一張刮一半被丟的，直接掃QR Code，中兩百元，我還是交給店家」、「我也有過隨手撿一張，結果中兩千」、「沒錯，很多人都沒看清楚」、「昨天撿到一張路過...中500元」。

最近也有網友在刮刮樂店家的桌上回收盒，發現一張中1000元的刮刮樂，拿去換錢時，被告知此舉可以提告，但理論後仍讓原PO換錢，讓原PO質疑「店家是眼紅還是我真的手賤？」

儘管刮刮樂是「認券不認人」，但不論是撿到彩券去兌獎或是拿走彩券，都有可能涉嫌侵占遺失物罪，還是交給警方處裡最保險。

【延伸閱讀】

►「今年史上開最久」8小時還沒到家！過來人曝白天1時段：不塞車

►9天假要掰了「一票人不想上班」 他曝殘酷消息：下周連上6天班

►身價超過10億！他曝手機「最強招財法」 鼠、豬只要放10元

►過年逛百貨公司「狂遇到熟人」見隔壁桌傻了！網認證：遇到前女友

►比台人還瘋！彩券行員工曝「1類人超敢刮」 2000元被他們買光