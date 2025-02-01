超神1噴霧「秒除衣服異味」！　時尚達人激推：在家輕鬆自製

▲時尚達人表示，用伏特加噴霧能夠輕鬆去除衣服異味。（圖／TikTok）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州精品店Little Sister創辦人、時尚達人帕茨（Katie Patz）在TikTok分享了一個簡單卻有效的除臭妙招。她表示，只要將伏特加噴灑在衣服內側，就可以迅速消除衣服上的異味，簡直就是「救星」。不過她也提醒，由於伏特加酒精含量高，因此最好不要使用在羊絨等材質。

根據《紐約郵報》報導，每當衣服出現異味時，通常只能丟進洗衣機洗，或是送到洗衣店乾洗，但是帕茨在TikTok上分享了一個簡單又有用的去異味方法。她表示，只要準備一個噴霧瓶，倒入少量伏特加，然後噴在衣服上，例如容易產生異味的內側，就能有效消除臭味。

帕茨大讚這個伏特加噴霧是她的「救命稻草」，也非常適合旅行期間隨身攜帶，或是放在衣櫃內，當發現長時間存放的衣物有怪味時隨時可以使用。

帕茨表示，她曾嘗試過各種方法，但唯有伏特加噴霧才真正達到去除異味的效果。不僅如此，它還能讓衣服保持清新。

她特別推薦使用這個方法來去除二手衣物或運動服上的異味，但同時也提醒，應該避免使用在羊絨等材質上。

影片發布後，有許多網友留言討論稱，擔心噴完後會散發酒味，但事實上，這個方法早在多年前就受到專家推崇，甚至連劇場的服裝部門也使用這個方法來管理戲服。

Patz說，唯一要注意的是，使用的伏特加必須無香料，且酒精濃度達80度以上，這樣一來味道很快就會消散，不會留下酒精味。