　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南非男喝伏特加騎車「自撞小貨車」酒測0.68　下場慘曝

▲南非籍男子查理士（譯音）今年1月間在住家喝完伏特加烈酒，一日上午騎車出門卻撞上小貨車，警方到場處理時發現其滿身酒味，酒測值高達每公升0.68毫克。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南非籍男子查理士（譯音）今年1月間在住家喝完伏特加烈酒，一日上午騎車出門卻撞上小貨車，警方到場處理時發現其滿身酒味，酒測值高達每公升0.68毫克。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

來台依親的南非籍男子查理士（譯音），今年1月某日深夜在住處喝伏特加烈酒，翌日中午未等酒意退去仍騎車上路，未料半路上卻撞上小貨車，警方到場處理時見其滿身酒味，酒測值高達每公升0.68毫克已嚴重超標；桃園地院審理時，查理士坦承肇事前晚有喝酒，法官審結依犯駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑4月，併科罰金新台幣1萬元，還可上訴。

檢警調查，50歲的南非籍男子查理士來台依親，今年1月29日晚間於龍潭區住處飲用伏特加酒，經過一晚休息後，於翌日中午12時50分許騎車外出，行經龍潭區中正路三林段、民族路口前失控撞上小貨車，龍潭警方據報到場處理時，察覺查理士混身酒味，酒測值高達每公升0.68毫克已嚴重超標，警方移送桃園地檢署偵辦，桃檢調查後依公共危險罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，法官查出查被告係南非國籍之外國人，係依親合法在台居留，居留效期至2026年7月3日止，之前於台灣有妨害公務而遭判處拘役刑之紀錄，足見被告素行尚可，法官考量本案情節、所造成危害，被告犯後坦承犯行，深具悔悟，不予宣告驅逐出境。

法官審酌，被告明知飲用酒類影響意識控制能力，仍僅圖一己往來交通便利，飲用伏特加酒後仍騎車上路，測得吐氣所含酒精濃度高達每公升0.68毫克，被告酒後騎車，對他人已產生立即侵害之高度危險，亦自陷於危險狀態中，嚴重侵害道路交通往來安全，且有發生車禍。衡量被告自始坦承犯行之犯後態度，法官審結依犯駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑4月，併科罰金新台幣1萬元，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

  【更多新聞】

桃園「好孕專車」首日上路千人申請　超強媽上午生產立馬遞件

大清早公園內「露下體把玩」女學生報警　無聊男下場曝

奶粉罐裝毒「航空包裹送台灣」　海關破5千萬海洛因...3人被逮

 

 

ET快訊
濕冷到周二！玉山有望降3月雪　一圖看溫度趨勢
快訊／戴資穎法國賽4強不敵安洗瑩　無緣冠軍戰
文化路夜市樹倒了！阿北驚險逃生畫面曝
汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光
3G要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」
快訊／台中工地意外　女墜地下2樓無生命跡象
高凌風第2任妻現況曝光！　看不出快60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義文化路小葉欖仁樹倒了！砸爛雞排攤　阿北驚險逃生畫面曝

汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光...網友怒：便宜行事

南非男喝伏特加騎車「自撞小貨車」酒測0.68　下場慘曝

快訊／台中傳工安意外　女墜地下2樓...命危送醫急救

快訊／北市光復橋車禍！重機騎士捲公車輪下慘死　往台北方向封閉

超扯！彰化高鐵站區被倒廢棄物　業者竟辯：小時候這裡很偏僻

大清早公園內「露下體把玩」女學生報警　無聊男下場曝

清明掃墓燒金紙引燃雜草「把墳墓燒了」　台中夫妻檔挨罰3千

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

快訊／台南民宅浴室起火！1女救出已明顯死亡

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

嘉義文化路小葉欖仁樹倒了！砸爛雞排攤　阿北驚險逃生畫面曝

汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光...網友怒：便宜行事

南非男喝伏特加騎車「自撞小貨車」酒測0.68　下場慘曝

快訊／台中傳工安意外　女墜地下2樓...命危送醫急救

快訊／北市光復橋車禍！重機騎士捲公車輪下慘死　往台北方向封閉

超扯！彰化高鐵站區被倒廢棄物　業者竟辯：小時候這裡很偏僻

大清早公園內「露下體把玩」女學生報警　無聊男下場曝

清明掃墓燒金紙引燃雜草「把墳墓燒了」　台中夫妻檔挨罰3千

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

快訊／台南民宅浴室起火！1女救出已明顯死亡

買老公寓「比行情貴10%」　人妻超後悔！內行曝：過幾年就笑了

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

《墜惡》狗狗演員被禁出席奧斯卡！　遭入圍者投訴…網看原因傻眼

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

快訊／惜敗！戴資穎66分鐘激鬥　法國公開賽女單4強不敵安洗瑩

獨／感冒藥鎖尿道！醫曝「1日3起」尿不出　膀胱腫漲成大水球

床上「躺著陌生女人」趕不走！男房客「嚇到不敢進房」急報警

痞幼租豪車「半年花220萬」！車主驚：很少有這種冤大頭　她砸千萬買了

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

即／北市光復橋車禍　騎士捲公車車底亡

即／高雄女失聯多日！姊報警破門見她亡

曖昧對話曝！前北市議員黃郁芬告白男助理

毒販被抓要報復！　「假交易」釣警圍毆

桶屍案無直接證據仍重判　關鍵原因曝

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

12人探病太無聊　病房開賭

人夫爽戰砲友！完事猛誇「很緊」：高潮是我的榮幸

丟丟妹男友行糾遭毆！　怒告「殺人未遂」

快訊／台南民宅浴室起火！1女救出已明顯死亡

更多熱門

相關新聞

車停家門口被A　警車肇事還落跑

車停家門口被A　警車肇事還落跑

桃園市八德區某社區住戶向警方報案指稱，3月3日上午發現停放住家門口愛車右後保險桿遭不明車輛撞擊，由於沒有目擊者，因此請求警方調閱路口監視器，赫然發現肇事車輛竟是警車肇事，而且還逃逸。八德警方表示，經查是交通分隊員凌晨到附近處理車禍案件，因下雨且視線模糊，員警倒車時不慎擦撞後方車輛，當時因急著處理車禍隨即離去，員警坦承疏失亦表示歉意，警方將依道路交通管理處罰條例對員警開單告發並究責。

女灌伏特加半夜不睡覺　站4樓陽台驚聲尖叫

女灌伏特加半夜不睡覺　站4樓陽台驚聲尖叫

巡路員爸願接受簡母賠償：金額多少無所謂

巡路員爸願接受簡母賠償：金額多少無所謂

巡路員台62殞命！73歲父拭淚：我不是堅強的爸爸

巡路員台62殞命！73歲父拭淚：我不是堅強的爸爸

宣導值班勿看劇、打手遊惹議　警政署回應了

宣導值班勿看劇、打手遊惹議　警政署回應了

關鍵字：

南非男伏特加酒測超標肇事

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面