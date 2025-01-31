　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

▲▼彰化惡火，1家5口2大2小無呼吸心跳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化惡火奪走一家四口命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許力方／綜合報導

彰化市全福街一棟透天厝23日凌晨發生死亡火警，消防局初判疑似是電線短路起火所致，當下28歲的鐘姓父親一度衝回二樓房間救妻小，不料因玻璃窗破裂、濃煙灌入，一家四口相擁床邊無法逃生，鍾父與3歲大的兒子送醫不治，7月大的女嬰在除夕離世；初三再傳噩耗，34歲徐姓媽媽歷經8天與死神拔河，仍於今（31日）晚心跳停止，宣告不治，共釀成鐘家4死悲劇。

彰化警消23日凌晨4時41分許接獲通報，全福街一處民宅發生大火，立即出動15輛消防車、6輛救護車和46名消防人員前往現場搶救，抵達時火舌已從一樓竄出，現場濃煙密布，並於4樓救出輕微嗆傷的徐男（徐女弟弟），在2樓發現鐘男一家4口，當時4人均已嚴重嗆傷、無呼吸心跳。

▲▼彰化民宅火警，父子雙亡。（圖／翻攝里長臉書）

▲消防初判彰化火警疑似為電線短路燃燒。（圖／翻攝里長臉書）

經送醫搶救後，爸爸鐘男搶救30分鐘後宣告不治；媽媽徐女在急救後恢復生命跡象，但昏迷指數僅有3分，住進加護病房，不幸於31日初三離世；3歲的兒子鐘小弟搶救41分鐘後仍未恢復心跳，宣告急救無效死亡；7個月大的小女嬰在搶救24分鐘後恢復自主心跳，但昏迷指數3分，轉送兒童加護病房持續搶救，於除夕夜宣告不治。

死者鐘男的父親受訪時表示，一早5點多就接到電話，表示前幾天才和兒子、媳婦見面，一家人原本都已經敲定過年行程，兒子計畫要去澎湖出遊，媳婦則會帶著孩子回家過年圍爐，家裡年夜飯的材料都已經準備得差不多，就等除夕大家團圓，怎料一場大火，卻再也無法開桌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
彰化女初三外出失蹤！陳屍八堡二圳下游
叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償
快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治
年後腫一圈恐是警訊！　皮膚變粗糙要注意
台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化女初三外出失蹤！家屬八堡二圳邊「找到拖鞋」　陳屍2.1公里外

跑酷玩家闖青潭堰「貪玩不起訴」　一月後又攀餐廳7樓外牆

快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火竄60cm高

新北男與女友吵架拿寵物出氣！「塑膠袋套倉鼠頭」亮刀嗆聲

疑復燃釀禍！中和男放完鞭炮垃圾掛車上　9機車遭大火燒光

執法過當？白髮婦揮刀遭「6壯警包圍壓制」　畫面曝光網一面倒力挺

警消殉職／偷車賊奪2命「遭火車撞斃」！24歲警蘇昱鴻卡值班台亡

台南165線死亡車禍！騎士「高速竄出」撞轎車噴水溝　驚悚畫面曝

聯結車駕駛打瞌睡！國道自撞護欄衝下邊坡翻覆　害助手重傷遭判刑

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

彰化女初三外出失蹤！家屬八堡二圳邊「找到拖鞋」　陳屍2.1公里外

跑酷玩家闖青潭堰「貪玩不起訴」　一月後又攀餐廳7樓外牆

快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火竄60cm高

新北男與女友吵架拿寵物出氣！「塑膠袋套倉鼠頭」亮刀嗆聲

疑復燃釀禍！中和男放完鞭炮垃圾掛車上　9機車遭大火燒光

執法過當？白髮婦揮刀遭「6壯警包圍壓制」　畫面曝光網一面倒力挺

警消殉職／偷車賊奪2命「遭火車撞斃」！24歲警蘇昱鴻卡值班台亡

台南165線死亡車禍！騎士「高速竄出」撞轎車噴水溝　驚悚畫面曝

聯結車駕駛打瞌睡！國道自撞護欄衝下邊坡翻覆　害助手重傷遭判刑

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

彰化女初三外出失蹤！家屬八堡二圳邊「找到拖鞋」　陳屍2.1公里外

人「最大壓力來源」曝光！　專家示警：讓你動彈不得　

跑酷玩家闖青潭堰「貪玩不起訴」　一月後又攀餐廳7樓外牆

蔡康永「父母其實很容易失職」！　10金句助我們轉念：愛情應要幫你忙

HUBLOT聯名藝術家造蜂巢錶　又酷又潮戴上超輕盈

環太平洋狂震！印尼亞齊近海發生6.2極淺層地震

叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償斥：歧視

快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

寵妻魔人「竟包養買春妹」秒給100萬　正宮抓到：老公不離婚

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

社會熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女衝撞民宅　後座母慘死

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

女醉倒停車場　驚見「上衣敞開」

台南百年王爺廟疑地震引大火　9尊神像燒到碳化

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

幫帶「行李箱」來台　他被判關6年

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

更多熱門

相關新聞

男放完鞭炮掛車上　9機車遭大火燒光

男放完鞭炮掛車上　9機車遭大火燒光

新北市中和區民德路昨晚發生一起火警，一名車主于姓男子放完鞭炮後，將鞭炮垃圾掛在機車後方，疑似當場自燃引發火災燒毀現場9輛機車。警方警方詢後，將于男依涉公共危險罪嫌送辦。

移動神主牌相約上路　先後自撞電桿害停電

移動神主牌相約上路　先後自撞電桿害停電

台南百年王爺廟疑地震引大火　9尊神像燒到碳化

台南百年王爺廟疑地震引大火　9尊神像燒到碳化

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

高雄小港工廠大火　消防出動36車69人

高雄小港工廠大火　消防出動36車69人

關鍵字：

彰化火警透天厝

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面