快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

▲彰化惡火奪走一家四口命。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者許力方／綜合報導

彰化市全福街一棟透天厝23日凌晨發生死亡火警，消防局初判疑似是電線短路起火所致，當下28歲的鐘姓父親一度衝回二樓房間救妻小，不料因玻璃窗破裂、濃煙灌入，一家四口相擁床邊無法逃生，鍾父與3歲大的兒子送醫不治，7月大的女嬰在除夕離世；初三再傳噩耗，34歲徐姓媽媽歷經8天與死神拔河，仍於今（31日）晚心跳停止，宣告不治，共釀成鐘家4死悲劇。

彰化警消23日凌晨4時41分許接獲通報，全福街一處民宅發生大火，立即出動15輛消防車、6輛救護車和46名消防人員前往現場搶救，抵達時火舌已從一樓竄出，現場濃煙密布，並於4樓救出輕微嗆傷的徐男（徐女弟弟），在2樓發現鐘男一家4口，當時4人均已嚴重嗆傷、無呼吸心跳。

▲消防初判彰化火警疑似為電線短路燃燒。（圖／翻攝里長臉書）



經送醫搶救後，爸爸鐘男搶救30分鐘後宣告不治；媽媽徐女在急救後恢復生命跡象，但昏迷指數僅有3分，住進加護病房，不幸於31日初三離世；3歲的兒子鐘小弟搶救41分鐘後仍未恢復心跳，宣告急救無效死亡；7個月大的小女嬰在搶救24分鐘後恢復自主心跳，但昏迷指數3分，轉送兒童加護病房持續搶救，於除夕夜宣告不治。

死者鐘男的父親受訪時表示，一早5點多就接到電話，表示前幾天才和兒子、媳婦見面，一家人原本都已經敲定過年行程，兒子計畫要去澎湖出遊，媳婦則會帶著孩子回家過年圍爐，家裡年夜飯的材料都已經準備得差不多，就等除夕大家團圓，怎料一場大火，卻再也無法開桌。