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移動神主牌相約上路！先後自撞電桿害停電　落網竟還要打警察

▲▼ 。（圖／截取自Threads）

▲李、吳言語挑釁員警，甚至伸手作勢攻擊。（圖／截取自Threads）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化縣李姓男子及吳姓男子，在大年初二（30日）晚間分別駕駛白色車輛、黑色車輛，雙雙撞上秀水鄉陝西村番花路上的2根電桿，一度造成當地區域停電，讓居民怨聲載道。更離譜的是，警方到場釐清狀況時，李、吳2人不但反嗆員警，甚至還伸手作勢攻擊，遭到警方當場壓制，並帶回派出所調查，經酒測2人都有酒駕行為，偵訊後依涉公共危險罪嫌送辦。

警方調查，李男（34歲）與吳男（25歲）是友人關係，昨晚2人相約喝酒，至晚間10時許欲返家，便分別駕駛2輛車，以一前一後方式（李前吳後），沿彰化縣秀水鄉陝西村湳底巷由南往北直行，行經番花路與湳底巷口時，李男先撞上路邊電桿，後方的吳男閃避不及，也自撞另1根電桿。

▲▼ 。（圖／截取自Threads）

▲李、吳分別自撞2根電桿。（圖／截取自Threads）

警方獲報到場，處置過程中發現2人毫髮無傷，但身上都散發濃重酒味，便依規要求2人配合酒測，豈料李、吳相當不配合，不斷出言挑釁，甚至伸手作勢攻擊員警，警方立即予以壓制，並依法告知恐觸犯妨害公務，將2人帶回派出所實施酒測，經測吳男酒精濃度為0.5MG/L，李男則為0.74MG/L，均已超標，警方依公共危險罪嫌逮捕2人。

此外，本起車禍因撞損電桿，一度造成當地停電。有民眾在社群網路發文，指「酒駕撞電線桿、造成大停電，影響我做生意，還在嗆警察，誰給你的勇氣？」據了解，事後雖電力迅速恢復，但在過年期間大停電，仍引起當地居民議論。

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