要停戰了？　川普曝：將與普丁採取「重大行動」

▲ 川普與普丁2018年7月在芬蘭首都赫爾辛基會面。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普1月31日宣布，他的政府已就烏克蘭戰爭與俄羅斯進行「非常嚴肅」的討論，可能很快就會和俄國總統普丁採取「重大」行動，結束這場漫長衝突。

《美聯社》報導，川普在白宮橢圓形辦公室向媒體說道，「我們會進行對話，而且我想我們可能會做一些重大的事」，「我們想結束這場戰爭。如果我是總統，那場戰爭就不會開始。」

川普未透露由哪些官員與俄方接觸，但堅稱雙方「已在討論」。當被問及他是否已和普丁直接交談，川普態度曖昧，「我不想這麼說。」

報導提到，川普曾多次聲稱，若由他當總統不會讓俄烏戰爭發生，不過早在他第一任期內，基輔與俄國支持的分離主義勢力在烏東的衝突便已升級。

川普重返白宮後持續批評烏克蘭總統澤倫斯基，稱他應該為避免衝突與普丁達成協議，1月接受《福斯新聞》訪問時更嘲諷他「嘴上說得很勇敢，但我們給了他們數十億美元」。

而普丁近期接受俄媒訪問，稱讚川普「聰明且務實」，專注於美國利益，「我們與現任美國總統一直保持著有效率、務實且信任的關係」，「我無法不同意他的觀點，也就是如果他是總統，如果他們2020年沒有從他手中偷走勝利，那麼2022年烏克蘭出現的危機是可以避免的。」