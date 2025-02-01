　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

要停戰了？　川普曝：將與普丁採取「重大行動」

▲美國總統川普（Donald Trump）在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。（圖／路透社）

▲ 川普與普丁2018年7月在芬蘭首都赫爾辛基會面。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普1月31日宣布，他的政府已就烏克蘭戰爭與俄羅斯進行「非常嚴肅」的討論，可能很快就會和俄國總統普丁採取「重大」行動，結束這場漫長衝突。

《美聯社》報導，川普在白宮橢圓形辦公室向媒體說道，「我們會進行對話，而且我想我們可能會做一些重大的事」，「我們想結束這場戰爭。如果我是總統，那場戰爭就不會開始。」

川普未透露由哪些官員與俄方接觸，但堅稱雙方「已在討論」。當被問及他是否已和普丁直接交談，川普態度曖昧，「我不想這麼說。」

報導提到，川普曾多次聲稱，若由他當總統不會讓俄烏戰爭發生，不過早在他第一任期內，基輔與俄國支持的分離主義勢力在烏東的衝突便已升級。

川普重返白宮後持續批評烏克蘭總統澤倫斯基，稱他應該為避免衝突與普丁達成協議，1月接受《福斯新聞》訪問時更嘲諷他「嘴上說得很勇敢，但我們給了他們數十億美元」。

而普丁近期接受俄媒訪問，稱讚川普「聰明且務實」，專注於美國利益，「我們與現任美國總統一直保持著有效率、務實且信任的關係」，「我無法不同意他的觀點，也就是如果他是總統，如果他們2020年沒有從他手中偷走勝利，那麼2022年烏克蘭出現的危機是可以避免的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國道塞爆！　14路段「紅通通」
怒嗆川普！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底
要停戰了？　川普：將與普丁採取「重大行動」
2025年新金融詐騙！　2大類型勿上當
北雲餐廳「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣將是重要夥伴！　印度宣布發展本土AI抗衡DeepSeek

午睡「超過1小時」中風風險增23%！　研究：30分鐘最剛好

要停戰了？　川普曝：將與普丁採取「重大行動」

怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底

日本最危險動物園！「違法開20年」虐待動物　札幌下令強制拆除

Michael Kors再關分店！舊金山店家掀撤出潮　空置率逾50%

一發就中！美國男新手運「開外掛」　第一次買彩券爽中500萬美元

不堪死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」　普丁有大膽想法

川普稱黃仁勳「紳士」　討論DeepSeek、AI晶片出口限制

小學更衣室偷拍學童！　日30多歲男老師被約談後「離奇死亡」

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

台灣將是重要夥伴！　印度宣布發展本土AI抗衡DeepSeek

午睡「超過1小時」中風風險增23%！　研究：30分鐘最剛好

要停戰了？　川普曝：將與普丁採取「重大行動」

怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底

日本最危險動物園！「違法開20年」虐待動物　札幌下令強制拆除

Michael Kors再關分店！舊金山店家掀撤出潮　空置率逾50%

一發就中！美國男新手運「開外掛」　第一次買彩券爽中500萬美元

不堪死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」　普丁有大膽想法

川普稱黃仁勳「紳士」　討論DeepSeek、AI晶片出口限制

小學更衣室偷拍學童！　日30多歲男老師被約談後「離奇死亡」

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

台灣將是重要夥伴！　印度宣布發展本土AI抗衡DeepSeek

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

封閉型商圈買方有限　美濃22坪舊透天「佛心價」85萬元

洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP

安太座卡重要！蔣萬安跑廟不忘放閃　被婆媽笑虧「再拼一個」

午睡「超過1小時」中風風險增23%！　研究：30分鐘最剛好

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

國際熱門新聞

美67死空難「華裔新星少女」殞落　最後IG貼文曝光

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

CIA藏了50年！恐怖末日景象曝：3劫同降地球

川普決定2/1起加徵關稅　美股翻黑跌337點

快訊／會談黃仁勳結束！　川普表示愉快

環太平洋狂震！印尼6.2極淺層地震

川普2.0關稅戰開打！　2／1起「加墨中」加徵關稅

快訊／白宮：川普將在白宮會見黃仁勳

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

即／費城小飛機墜毀！　疑載6人生死不明

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

川普：從未跟習近平談反對台獨換取協助俄烏停戰

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」

更多熱門

相關新聞

川普關稅戰線擴大　晶片製藥鋼鋁油氣全入列

川普關稅戰線擴大　晶片製藥鋼鋁油氣全入列

美國宣布2月1日對加拿大、墨西哥、中國銷美貨品課徵關稅後，總統川普表示最快2月中還會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅，為第二任內的貿易戰闢新戰線。

怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」

怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」

川普稱黃仁勳「紳士」　會談討論DeepSeek

川普稱黃仁勳「紳士」　會談討論DeepSeek

動盪年代來臨！　川普「世界級關稅大戰」開打

動盪年代來臨！　川普「世界級關稅大戰」開打

川普政府硬起來！逮捕驅逐「韓男」戀童癖

川普政府硬起來！逮捕驅逐「韓男」戀童癖

關鍵字：

川普普丁烏克蘭戰爭美國俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

台灣最冷門汽車品牌是它

正妹大胃王木下佑香宣布引退！

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

晚婚但會很幸福三大星座！

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

初四迎財神！7大地雷一次看

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面