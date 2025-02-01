怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底

▲加拿大總理杜魯道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普宣布自2月起針對加拿大進口商品徵收高達25%的關稅，引發該國強烈反彈。加拿大總理杜魯道承諾，將針對川普的舉措祭出「迅速且強硬」的回應；至於有望成為下一任加拿大總理的卡尼（Mark Carney）則表態「將挺身對抗惡霸」，承諾實施對等報復。經濟學家警告，美加貿易關係惡化恐導致加拿大經濟衰退。

根據英媒《衛報》、《BBC》，美國白宮今年1月底宣布，將針對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，至於針對中國則是徵收10%關稅。川普表示，此舉旨在解決美國南部邊境非法移民問題，並限制芬太尼等毒品流入。然而專家指出，加拿大並非芬太尼主要來源，美國緝毒局（DEA）於2020年的報告甚至未提及加拿大在此問題上的影響。

杜魯道強調，加拿大無法坐視不管，警告美方若執意推行關稅措施，加拿大將祭出反制措施，首波報復性關稅將影響價值370億加元（約新台幣8390.5億元）的美國商品，並可能進一步擴大影響至1100億加元。杜魯道坦言，儘管未來數週加拿大經濟恐面臨嚴峻挑戰，但政府將全力支持國內企業與勞工。

卡尼則在BBC節目《Newsnight》中表示，川普可能認為加拿大會讓步，但「我們將挺身對抗惡霸，不會退縮」。身為前加拿大銀行與英格蘭銀行行長，他警告，美國此舉將損害自身經濟與國際聲譽，導致經濟成長放緩、通膨加劇及利率上升。

美國曾於 2020 年川普第一個總統任期內重新談判《美墨加協議》（USMCA），距今不到5年，然而美方卻再次違反協議精神，令加拿大及墨西哥相當不滿。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）強調，墨西哥已有應對計劃，批評川普製造不確定性，影響市場信心。

隨著杜魯道即將卸任，加拿大政壇進入選舉期。自由黨黨魁選舉將於3月9日結束，卡尼目前領先其他候選人，若勝出，將接任總理並帶領自由黨迎戰10月聯邦大選。民調顯示，自由黨目前落後保守黨，如何應對美國關稅戰，將成為選戰關鍵議題之一。