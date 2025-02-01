1縣市大雨特報！明晚轉涼　「開工日」強烈冷氣團探10℃

▲南投大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天初四清晨最低溫出現在苗栗縣三灣鄉14度，鋒面通過影響，北部、東北部、東部有雨，南投山區發佈大雨特報。明天東北風增強轉涼，下週一開工日（3日）強烈大陸冷氣團來襲，低溫降至10度。

初四（2月1日）受到鋒面通過影響，清晨以前各地有局部短暫陣雨，白天以後中南部、台東及澎湖、金門、馬祖的降雨會變得較為零星，剩下北部、東北部及東部地區仍有局部短暫陣雨。

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台灣各地及金門、澎湖低溫14-18度，馬祖約12度，白天北台灣及澎湖、金門高溫20-22度，馬祖16度，感受稍涼一些，台中至台南及花蓮、台東約23、24度，高屏可以來到26度左右，感受較為舒適溫暖。

▲東北季風增強迎風面有雨。（圖／中央氣象署）

2/2(初五) 東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，迎風面的北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部14-19度，中部15-25度，南部17-27度，花東17-23度；澎湖17-19度，金門13-19度，馬祖11-14度。

風浪：東北風增強，桃園至嘉義沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，北海岸沿海及澎湖、馬祖浪高2米增至3米左右，其他各沿海浪高增至2米左右。

2/3(週一)強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲南投縣大雨特報。（圖／中央氣象署）

2/4、2/5(週二、週三)強烈大陸冷氣團影響，北部、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，北部、宜蘭地區有10度左右低溫發生的機率；2/4水氣稍減少但花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，2/5迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及各地山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫(2/3-2/5)：北部及宜蘭9-18度，中部11-20度，南部13-24度，花東14-21度；澎湖13-17度，金門11-17度，馬祖9-13度。

2/6(週四)強烈大陸冷氣團稍減弱，但北部、宜花地區天氣仍冷，其他地區早晚亦冷，2/7(週五)氣溫逐漸回升；迎風面桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部10-18度，中部12-22度，南部14-23度，花東14-20度；澎湖14-17度，金門11-17度，馬祖10-13度。

2/8-2/10台灣附近環境風場為偏東風，迎風面東半部地區仍有降雨的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。