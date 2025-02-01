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開春溝通大升級！跟達人學「高EQ說話術」2025輕鬆走上職場高峰

▲▼星座，暈船，淪陷，操控，感情，愛情。（圖／pixabay）

▲在職場中，會做事的人未必能獲得升遷，但會說話的人往往能脫穎而出！（示意圖／Pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在競爭激烈的職場中，能力固然重要，但會表達、會說話同樣也是奠定成功的關鍵之一。在《會做事，更要會說話》一書中，作者分享他十餘年的主持和演講輔導經驗，幫助職場人士、自主創業者和內容創作者提升表達能力，讓語言不僅成為推動成功的商業力量，也能讓人際關係更加順暢。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

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在職場中，會做事的人未必能獲得升遷，但會說話的人往往能脫穎而出！無論是展示自己的工作成果、推進專案、贏得投資，還是打動客戶購買產品，良好的表達能力都是不可或缺的。「在工作中，很多時候，事情會向我們無法控制的方向發展。矛盾、衝突頻現，合夥人不歡而散，專案組成員分道揚鑣，這些都會導致商業目標受損。其實回想起來，有時候事情本身沒有問題，而是人和人的溝通表達出了問題。商業需要理性，但是它離不開跟人打交道，我們能做的是，用理性的方法去解決感性的干擾因素。」

針對商業演講，作者在書中特別整理出可複製的框架，其中包括吸引、價值、共情和成交4個步驟，他也運用了多種易於掌握的演講技巧，如黃金圈法則、鐘型訪談模型、開會六步法和好故事公式……多個拿來即用的演講核心技巧與實戰案例，幫助讀者快速克服緊張情緒，提升演講認知與思維，增強語言感染力。

然而語言的力量不僅在於表達、拓展職場版圖，在日常生活中更在於解決人與人之間的溝通問題。書中也專門討論了如何運用高情商和溝通技巧化解職場中的矛盾與衝突。作者提出他歸納得來的「四步法」，希望提供給讀者、成為一個解決衝突的實用工具。

第一步，找原因。當產生矛盾衝突的時候，通常有兩個根本點：一是利益點，二是情緒點。「找到矛盾和衝突的原因，調整溝通方向，我們離解決問題就更進一步了。」

第二步，緩一緩，平復情緒，或引入第三方。作者建議，「如果衝突特別激烈，我會建議在這個時候引入第三方。他可以是雙方都信任的人，或者不會輕易說錯話的人。一方面，第三方可以給利益受損、情緒激動的對方一定的陪伴，防止他繼續做出過激的行為；另一方面，第三方還可以在對方恢復理智的過程中，站在你的角度，維護你的利益。」

第三步，先共情，擺事實細節，說出感受。「大膽說出感受有兩個好處：一是讓對方感受到衝突給你帶來的傷害；二是可以鼓勵對方說出自己的感受，讓對方釋放不良情緒。通過『給細節、說感受』，我們就可以很容易達到目的：共同確認事實並釋放情緒，進一步讓矛盾和衝突得以解決。」

第四步，至少提出兩個解決方案，彼此商量以示尊重。「很多人總希望避免衝突和矛盾，這樣就能給自己樹立一個完美的人設，並打造一個無比輕鬆的人際關係環境，但我們細想就知道這件事情是不可能的。成功的事業和輕鬆的人際關係一定是在不斷地解決衝突的過程中誕生的。所以，你只要每天保持好良好的心態，掌握解決衝突矛盾的方法和步驟，和你一起工作一定會讓人如沐春風。」

▲▼職場,表達能力,演講技巧,商業力量,溝通技巧,時報出版。（圖／時報出版提供）
《會做事，更要會說話：讓演講成為你的商業力量》
作者：王小寧
出版社：時報出版

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