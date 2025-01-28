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新的一年別再硬撐！跟日本人學「爛泥哲學」放下執念更快樂

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲人生就是非得要勤奮工作，賺大錢？新的一年，你可以跟著日本人pha，決定是否還要將這些條條框框奉為圭臬！（示意圖／翻攝自pakutaso.com，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

成家立業是必須？人生就是非得要勤奮工作，賺大錢？不想結婚生子，有錯嗎？當社會充滿各種「一定要做的事」，我們是否真的需要將這些條條框框奉為圭臬？2008年就在日本發起合租公寓「Geek House」企劃的日本人pha，透過新書《不辦清單：史上最不勵志的爛泥哲學書！》挑戰傳統觀念，提倡一種放下束縛、輕鬆自在的生活態度！

從「必須清單」到「不辦清單」的逆向思維
現代人的生活總是被各種待辦事項壓得喘不過氣，從工作、婚姻到健康，似乎每個人都在不斷追逐「成功模板」。pha在書中質疑，「為什麼我們要追逐這些必須清單？它們真的那麼重要嗎？」他認為，大多數的「必須做的事」其實有99%是「不做其實也無所謂的事情」，只有我們自己能決定什麼才是真正的必要。

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pha的觀點不僅讓人耳目一新，更啟發讀者去反思現代社會對成功的定義。他指出，追逐這些「必須做的事情」，只會讓人疲憊不堪，「而不斷灌輸這些觀念的媒體和商業機構，其實是在利用我們的焦慮來推銷產品。」與其被他人期望所綁架，不如勇敢建立自己的價值觀，學會「篩選資訊」，從中找到真正能讓自己快樂的事物。

relax,休閒,放鬆 。（圖／pixabay）

放棄職場束縛，找回生活的節奏
pha坦言，他曾按照社會期待，一步步完成求學、就職的既定路徑。然而，儘管有穩定的工作和收入，他的內心卻倍感壓抑。「每天辛勤工作，雖然能獲得報酬，但是身體不停累積疲勞，為了消除疲勞又要花錢去按摩。有時為了消除壓力、排解苦悶的心情，便會買東西或外出遊玩，而這些事情也都要花錢。直到某一天，我突然察覺到，自己竟然沉浸在這種毫無意義的循環中。工作結束之後，回到家也沒有力氣自己做飯，三餐全都在外面解決，而且為了消除壓力，吃的都是一些垃圾食物，感覺身體健康愈來愈走下坡。」

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

終於，在28歲那一年，他選擇辭職，拒絕再為「必須做的事」而勉強自己。起初，他也感到迷茫和不安，但隨著時間推移，他發現，「這個選擇並沒有錯。金錢和時間具有互換性。但就算沒有錢，只要有充裕的時間，可以彌補很多事情。」離開職場後的生活不僅更輕鬆，還讓他交到了更多朋友，擁有了自由支配的時間，甚至能真正享受生活。他開始親手做飯、散步、探索免費的網絡資源，這些看似簡單的行為，卻讓他體會到前所未有的幸福感。

他提醒讀者，不必被「賺錢消除壓力」的循環綁架，而是應該嘗試從時間的富足中尋找快樂。他也更發現，「人類只要滿足於現狀，就會變得不再花費金錢。」

▲宅男,男生（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

pha的哲學——尋找自由、多元的生活可能性
pha在書中強調，現代社會已經提供了多元化的生存模式，無論是選擇忙碌的工作生活，還是悠閒的「爛泥式」日常，每個人都應找到適合自己的節奏。他用自己的生活為例，證明即使拋開社會的期待，也能過得幸福且充實。

「即使這個世界發展飛快，我們也不必一味地跟上。依照自己的步調，找到適合的生活方式即可。」這句話或許可視為全書的核心觀點，為無數讀者提供了放下焦慮、擁抱生活的勇氣。

▲▼ 不辦清單,傳統觀念,生活方式,快樂,自由,日本,時報出版 。（圖／時報出版提供）

《不辦清單：史上最不勵志的爛泥哲學書！》
作者：pha
譯者：李建銓

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