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公司一票「9年級妹子」香爆！7年級OL：容貌焦慮了

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲公司有很多年輕妹子。（示意圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

9年級生開始踏入職場，就有7年級OL表示，過了生日之後，自己就逼近40歲了，突然發現公司裡都是年輕的9年級妹子，有著細緻皮膚、小臉蛋，另外身材好、聲音甜，反觀自己臉頰下垂又有點嘴邊肉，直呼懷念自己年輕瘦過的美貌，忍不住容貌焦慮，「越想越想焦慮耶～」

原PO在Dcard發文「公司有9年級的妹妹了! 容貌焦慮了我…」這次生日過了，就認真有逼近40歲的感覺，「對比公司裡都是年輕的妹子（最年輕的新人妹妹竟然已經9年級了欸！）…細緻的皮膚、臉小的要命、身材又很好，甚至聲音都那麼甜…」令她直呼，「我的天啊！」

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她覺得自己臉頰下垂，又有點嘴邊肉，代謝變差之後，吃什麼都容易胖，真的很心累，「好懷念以前自己年輕瘦過還美美的樣子喔！越想越想焦慮耶～哭！」

貼文引發討論，「以前的目標是當辣妹，現在已經轉換目標：以後要當時尚老奶奶」、「去了一趟法國後發現，他們無論哪個年紀都非常優雅而美麗，所以我們不要容貌焦慮，有時候相處間的個性和談吐，反而比較重要」、「覺得當初年輕時越正的妹子，老的時候越有這種焦慮和相對剝奪感（被時間、家庭、小孩剝奪）」、「每個年齡都要活出那個年齡段的美」、「18歲以前都很想趕快成年，20歲後就不想再長大了。」

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