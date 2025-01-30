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開春擺脫金錢焦慮！新的一年「不被傳統觀念綁架」就能迎來財富自由

▲▼薪水、金錢示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲新的一年，不妨重新認識金錢與自己的關係。（示意圖／Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

在金錢壓力日益增加的現代社會，我們是否已被金錢綁架？《金錢靈氣：來自大天使的豐盛課程》帶領讀者探索金錢作為一種靈性能量的深層意義，改變我們與金錢的關係，並透過調整能量流動，實現內在平靜與物質豐盛的雙重目標！

打破金錢迷思：思考金錢能量的真實意義
金錢一直被視為滿足物質需求的工具，但本書揭示了一個更深層的觀點——金錢不僅是交易的媒介，也是一種具有靈性的能量，我們更要好好爬梳自己與金錢之間的關係。本書作者之一的白靈聖芬以個人經歷為例，講述了她如何從金錢帶來的不安與恐懼中，逐步找到平衡點。

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「我出生在一個富裕的家庭，然而青少年時期，父親因病離世，母親患了中風，家境因此衰落。這些經歷讓我對金錢產生了深深的恐懼和怨恨。家庭衰落後，給我帶來了深深的不安全感。成年後，我不斷追求財富，努力工作，卻始終無法積蓄。結婚後，投資失敗導致我負債累累，生活陷入困境。這些波折促使我反思金錢在生命中的真正角色和價值。我逐漸認識到，金錢並非評價一切的標準。對金錢的深入思考引導我探索身心靈的領域。進入身心靈的領域之後，我意識到金錢不僅僅是交易的工具，實際上它是一種能量。我開始以新的視角審視金錢。金錢能量的失衡可能影響身體健康，導致疾病的發生。在心靈層面，這種失衡會導致情緒不穩定、心理壓力增加，進而引起失眠和抑鬱情緒。」

▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

接觸修行的過程中，她進一步發現，「其實真正的智慧在於找到平衡點，既能滿足物質需求，又能保持內心的平靜與喜悅。通過正確運用金錢的能量和堅定的信仰，促進身心健康和靈性的成長。」她表示 「金錢並非萬能，真正的幸福來自愛、自由與內在平靜。」她認為，學會正確運用金錢能量，不僅能促進身心健康，還能提升靈性成長。這一觀點成為《金錢靈氣》的核心理念，幫助讀者改變對金錢的看法，重塑與金錢的關係。

大天使的指引：心靈與豐盛的對話
書的後半部分則由子玄老師撰寫，以15堂大天使豐盛課為核心，分享靈性的智慧與指引。希望透過這些課程幫助讀者重新定義「豐盛」的意義，從物質的追求轉向內在的充實與心靈的豐滿。

「金錢的課題是我在這些年諮商中很常出現的議題，已經漸漸追上感情煩惱的趨勢，我想是現代人的當務之急。」子玄認為，「然而，世界的順暢與否是你思維方式的展現，唯有意識的提升，才可以讓你知道，一切都是對的。」

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

創造你的豐盛人生
「只要我們不斷探索和實踐，我們就能在這一過程中找到真我，並獲得的真正的幸福與富足。」無論你是否正在面對財務挑戰，或者只是希望尋找內在的安穩與豐盛，《金錢靈氣》預期將為讀者提供一條實現財務與靈性雙重自由的道路！

▲▼金錢,靈性,平靜,豐盛,心靈修行,時報出版。（圖／時報出版提供）

《金錢靈氣：來自大天使的15堂豐盛課，調整自我意識與金錢間的能量流動，達到身心靈的平衡》
作者：白靈聖芬、子玄
出版社：時報出版
 

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