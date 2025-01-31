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新的一年拒絕討好別人！不要「靠付出證明自己」因為妳天生值得被珍惜

▲桃園市平鎮區廖姓女子去年12月間因未滿3歲女兒未收玩具，竟連續續3次高拋摔落至地墊，還以腳踹方式導致重度昏迷，緊急送醫急救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲「女兒就是比較貼心。」這句話在傳統家庭中經常被當作讚美，然而對於擁有社會學背景的羽茜來說，這些刻板印象其實直指這個社會對女性的隱性剝削。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

一月初，在社群軟體上被炎上的「洗碗事件」，引起大眾對於原生家庭與親密關係的討論。事實上，在處理原生家庭的關係以及創傷中，華人子女也經常被「天下無不是的父母」這句話壓得喘不過氣。曾獲耕莘文學獎短篇小說組首獎，著有《成為母親之後》、《在婚姻裡孤獨》、《媽媽的自由》、《今天雖然很好但不知道明天會怎樣》等書的作家羽茜，在新書《家庭傷痕：父母在等孩子的一句道謝，孩子在等父母的一句道歉》中，以一貫深刻的洞察與溫暖的文字，打破長久以來的文化迷思，帶領讀者探討那些藏在家庭深處的未癒傷痕，探索如何找到療癒之道。

當「貼心」成為枷鎖，該如何面對不公平的親子關係
「女兒就是比較貼心。」這句話在傳統家庭中經常被當作讚美，然而對於擁有社會學背景的羽茜來說，這些刻板印象其實直指這個社會對女性的隱性剝削。她引用電影《媽媽咪呀》和韓劇《告白夫婦》中母女深情的情節，對比現實生活中常見的母女關係，揭示了許多女兒在家庭中成為無聲付出者的真相。

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「電影《媽媽咪呀》有一首歌，是梅莉史翠普飾演的媽媽，看著即將披上婚紗的女兒，回憶起母女的相處時光，含著眼淚帶著微笑唱的。『手上提著書包，她在晨光中出門，對我揮手說再見，臉上是漫不經心的微笑，我感覺我即將要失去她了，那些不復返的時光……』韓國電視劇《告白夫婦》裡也有一段，母親在知道女兒其實是從未來穿越回來的，而且在那個未來裡自己已經因病離世，就因此躊躇不前，捨不得回去時，抱著女兒說『孩子沒了父母還能長大，但父母沒有孩子，可是會活不下去的。』鼓勵她回去守護自己的家庭。」

儘管這樣的母愛令人動容。但羽茜也深知，這並非所有母女關係的普遍樣貌。對於重男輕女的家庭來說，女兒的價值往往被簡化為「能為家庭付出多少」，而不是「值得被愛多少」。

時常我們會聽到一些故事，「嫁出去的女兒是潑出去的水，這水不能再滋養家庭而因此失去了價值，但是在需要的時候還是會向女兒求助，特別是，當兒子對家裡沒有扮演理想中的支持，而是不斷向父母索討的時候。我們常在身邊看見這樣的故事，因為重男輕女而把兒子寵壞，父母年老時只有女兒在身邊，而得到父母許多照顧的兒子，卻只是久久回來探望一次。人們看了總是說，這是因為男女天性的不同，還是女兒比較好、比較貼心、比較重情。」

▲▼爸爸,女兒,單親,家人,父女。（圖／取自免費圖庫pexels）

「但我不覺得是如此。」羽茜寫道，「在這種顯然是因為重男輕女，反而把兒子寵壞的家庭當中，女兒為父母付出，或許是因為她們心中也有想要藉此證明什麼的動機。」令人不平的是，想用付出來證明自己值得被愛，只會更加顯示出自己在父母眼中多麼不值得愛，而「兩性不平等就是在這種細微的地方代代相傳」。

身為女性，同時也是兩個孩子的媽媽的羽茜透過書寫反思，「我們如果再不假思索地接受社會迷思的洗腦，相信女兒就是和兒子不同、就是比較貼心、比較會照顧父母的話，女性在這個社會，就無法得到和男性同等的尊重，無法擁有充分活出自己的自由。」她期待，「我們應該時常讓這份心情引導自己，身為母親，就鼓勵女兒去做自己想做的事、為自己的付出爭取合理的回報，無論是物質還是感情。」

從傷痕中學習——公平對待每個家庭成員
《家庭傷痕：父母在等孩子的一句道謝，孩子在等父母的一句道歉》是一部探討原生家庭的反思之作、一部幫助現代家庭實現健康溝通的重要指南，更要寫給在原生家庭為難和掙扎的每位讀者。「每一個被父母錯待的人，其實內心永遠都有對自我價值的懷疑，因為已經將家庭的傷痕藏得太深，還把這些痛楚帶到下一段關係，無論是親密關係、親子關係都可能因此蒙受陰影。」

羽茜以社會學的背景，以及自己身為女兒和母親的身分，帶領讀者探索家庭與社會的議題，特別是那些不被理解的痛苦，例如被父母傷害的孩子，往往在受傷還沒有獲得療癒之前，這個社會就已經急著要他們「原諒」？有些孩子把自己的價值永遠置於父母之下，家庭裡重要的永遠都是父母的感受，自己則微不足道？透過書中25篇有溫度的生活反思，羽茜期望讓讀者對於家庭與愛的疑惑，有個誠實的反思和出口，此後不再自責。

無論是作為孩子還是父母，都應該學會誠實地看待家庭中的問題，勇敢地改變，讓愛真正成為自由流動的力量。

▲▼ 羽茜,,家庭傷痕,原生家庭,健康,溝通,時報出版,女兒,耕莘文學獎。（圖／時報出版提供）

《家庭傷痕：父母在等孩子的一句道謝，孩子在等父母的一句道歉》
作者：羽茜
出版社：時報出版

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關鍵字：

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