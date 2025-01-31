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金門擲筊大賽冠軍出爐！10歲女童擲14次聖筊獲新車：要賣錢讀書

▲▼ 金門烈嶼鄉舉辦擲筊大賽，10歲陳姓女童擲出14次聖筊，獲得轎車大獎。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門烈嶼鄉舉辦擲筊大賽，10歲陳姓女童擲出14次聖筊，獲得轎車大獎。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

烈嶼鄉保生大帝廟慶祝農曆蛇年春節，從大年初一(1月29日)開始，一連三天舉辦「擲筊送轎車」的活動，每年都吸引許多鄉親到廟裡參拜順便試手氣。最終第一名由就讀北市小學的10歲陳姓女童奪下，擲出多達14次聖筊！

保生大帝廟新春慶祝活動從29日上午開始，副縣長李文良也特別代表縣長陳福海，一早就前往保生大帝廟，向神明上香祈福，敬獻爐敬金，盼能庇蔭金門鄉親新的一年國泰民安，風調雨順。

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一年一度最受鄉親期盼的重頭戲「擲筊送轎車」活動，分為初賽與決賽，初賽是從大年初一及初二2天，從上午8點半開始至晚上8點半為止，而決賽方面則是連擲三筊且皆為聖筊者，即獲得參加決賽資格的幸運卡（紅色卡）一張，並在大年初三的早上8點到11點期間舉行。

▲▼ 金門烈嶼鄉舉辦擲筊大賽，10歲陳姓女童擲出14次聖筊，獲得轎車大獎。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

保生大帝廟管理委員會主任委員洪成發議員更是自掏腰包，準備小紅包在活動現場發送給民眾，跟大家拜年，他說，這項活動從民國94年開始舉辦，至今已經成為在地特色且一年比一年熱鬧，人潮也是年年的增加，每年此時的信眾更是絡繹不絕前往保生大帝廟祈福並參與活動，拜拜求平安。他歡迎大、小金門的鄉親、遊客們，來到保生大帝廟祈福，並來參加擲筊活動試試手氣。

管委會表示，活動中擲出聖筊最多者獲頭獎轎車一輛，次者獲貳獎機車一輛。除此之外，還有電視機、直立式冷凍櫃、單槽洗衣機、無線吸塵器、平面式電烤箱、開飲機、腳踏車、全自動微波爐、不鏽鋼電鍋、電子鍋等獎品。

其中10歲陳姓女童跟著父母回金門老家過年，也參加了此次的擲筊大賽，沒想到卻一連擲出14次聖筊，奪下冠軍把轎車帶回家，被問及想怎麼使用車子，女童開心喊著「要賣掉！錢拿來讀書！」，但母親表示會再考慮如何使用。

▲▼ 金門烈嶼鄉舉辦擲筊大賽，10歲陳姓女童擲出14次聖筊，獲得轎車大獎。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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