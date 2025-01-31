台中女醉倒停車場「上衣敞開」　住戶怕她被撿屍急報警送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市1名女子日前醉倒在忠明南路一處社區大樓的地下停車場，社區住戶上前一看，發現女子竟上衣敞開，且怎麼叫都叫不醒，嚇得趕緊報案請求協助。警消獲報到場，不斷呼喚女子，她才終於有了反應，稱自己跟朋友喝太多，醉到無法行走，才倒在該處，警方為其安全起見，送至醫院接受治療。

▲一名女子上衣敞開，醉倒在台中某社區大樓地下停車場。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市第一警分局公益派出所19日上午7時許接獲報案，指忠明南路某社區大樓B3停車場內，有1名女子倒地不起，雖有呼吸，但怎麼叫都沒反應，且上衣不整、裸露胸部，需要協助。

警消到場後，發現空氣中有濃厚酒氣，救護人員先用毛毯替女子遮蔽裸露的上身，隨後進行生命徵象檢查，但女子還是毫無反應，經員警不斷大聲呼喊，女子總算有了回應，迷迷糊糊地說明自己身份。

▲女子爛醉如泥不醒人事。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方調查，該名30多歲女子與友人承租該社區，前一晚與朋友相約喝酒，因飲酒過量，醉到無法走回住處，結果不勝酒力倒臥在地下室停車場，經警方勸說，最後由救護人員將她送往林新醫院進行治療。另外，雖女子上身衣物敞開，但下身衣物完整，初步排除遭性侵可能，女子後續也未報案。